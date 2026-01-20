تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مراوحة ديبلوماسية تعزز المخاوف من دفع لبنان إلى الانتظار وطرح "مناطق اقتصادية" جنوبا يتقدم

Lebanon 24
20-01-2026 | 22:37
A-
A+
مراوحة ديبلوماسية تعزز المخاوف من دفع لبنان إلى الانتظار وطرح مناطق اقتصادية جنوبا يتقدم
مراوحة ديبلوماسية تعزز المخاوف من دفع لبنان إلى الانتظار وطرح مناطق اقتصادية جنوبا يتقدم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": يخشى أن يؤثر عدم نجاح الولايات المتحدة في سوريا أو في غزة على لبنان، ويدفعه إلى درجة متأخرة جدا من الأهمية، بات البعض يعتقد بحصولها، لعدم وضوح الموقف الأميركي من لجنة "الميكانيزم"، ربطا على الأرجح بعدم إمكان تقدمها في السياق المرتبك للمنطقة وعدم نضج أي حلول. وتنسحب الخشية على بقاء الأمور غير مستقرة بما من شأنه أن يستمر في إعطاء "حزب الله"، ومن ورائه إيران، الزخم لتوليد اعتراضات والتسبب بمأزق للسلطات اللبنانية على خلفية تعهداتها والتزاماتها حصر السلاح، فيما يعلن الحزب معارضته الشديدة للدولة وأركانها وخطواتها. وأيا يكن السقف العالي الذي يرفعه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، بغض النظر عن وضعه الضعيف داخليا، يمكن أن يتسبب بمأزق جديد للدولة اللبنانية. ولم يعد خافيا استشراس "حزب الله" في مواقفه كلما ازداد ضعف إيران التي تردّ عليه بالتشدد في استمرار إمساكها بالورقة اللبنانية، بقطع النظر عن المأزق الذي تضع فيه الدولة اللبنانية أو مآل الطائفة الشيعية في ظل استمرار الاستهدافات الإسرائيلية.
ويسبق ذلك الرهان الإيراني على عجز الرئيس الأميركي عن الاستمرار، أو ضجره، وتحوله إلى مسائل أخرى. وهذا يفسح المجال ليلتقط الحزب أنفاسه، تماما كما تنفست إيران الصعداء بعد تراجع ترامب عن توجيه ضربة عسكرية كان هددها بها لقتلها متظاهرين.  
وكتب رضوان عقيل في" النهار": لم يعد مصير الجنوب في أيدي اللبنانيين مئة في المئة، سواء على مستوى سلطات الدولة أو عند «حزب الله»، لا يتقبّل كثيرون هذا الكلام، لكن الوقائع أصبحت أكبر من قدراتهم على إنكاره. تدور في مراكز أبحاث وغرف ديبلوماسية غربية مشروعات تتناول مستقبل جنوب لبنان، على أن يكون في الدرجة الأولى من منظورها خاليًا من سلاح «حزب الله». وسبق للسيناتور الأميركي ليندسي غراهام أن تحدّث عن الطرح الاقتصادي بقالب أمني على أراضي أكثر من عشرين بلدة، وإخلائها من أهلها، لكن هذا المشروع اصطدم بجملة من العقبات، تتمثل في رفض الأهالي أولًا التسليم بالتخلي عن أرضهم وأملاكهم، ورفضهم القبول بأي تعويضات مادية، علمًا أن المسؤولين اللبنانيين رفضوا هذا «العرض»، ولم تقتصر الاعتراضات على التفريط بهذه المساحة من الأرض على طرف الحزب وحركة «أمل». 
وتؤكد مصادر ديبلوماسية غربية أنه تبيّن لحلقة أمنية وسياسية أميركية مكلّفة ملف لبنان، أن جملة من الحواجز تمنع إقامة هذه «المنطقة الاقتصادية» في البلدات الحدودية، مع التنبه لمسألة مصير أبناء هذه البلدات وأين سيعيشون وفي أي مناطق، سواء حلّوا في أماكن شيعية أو غيرها، الأمر الذي يؤدي إلى مشكلات عدة لن تقتصر على عامل الديموغرافيا فحسب. وفي المعلومات أن المعنيين في الخارج، ولا سيما عند الأميركيين، توصلوا إلى أنه لا يمكن ترك الجنوبيين لمصيرهم، ولا سيما بعد تراجع حضور «حزب الله»، علمًا أن أعدادًا كبيرة من الأهالي دُمّرت منازلهم وفقدوا أملاكهم، وعشرات الآلاف منهم لم يتمكنوا من العودة إلى بلداتهم، وخصوصًا في القطاع الغربي، حيث تمنعهم إسرائيل من العمل في حقولهم، وهم ليسوا من الشيعة فقط. وبحسب مصادر ديبلوماسية، يجري النقاش في نقل تجربة مجلس غزة، الذي بدأ تطبيقه على الأرض، إلى الجنوب، وليس بكل تفاصيلها الغزاوية، على أن يُترجم الأمر بإقامة أربع مناطق اقتصادية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون والنبطية، بغية إيجاد مساحة أكبر أمام الجنوبيين وتوفير فرص عمل لعشرات الآلاف منهم.
وتضيف المعلومات أنه بدأ البحث منذ اليوم في الأسماء التي ستتولى الإشراف الاقتصادي على هذه المناطق، وتضم اللائحة وجوهًا شيعية ومسيحية. ومن المفارقة أن بعضهم يجري اتصالات بديبلوماسيين غربيين في بيروت للحلول في هذه المواقع، ولا مانع أن تراقب الحكومة أعمال هذه المناطق. وإذا كان هذا النموذج الذي يُحضَّر له في غزة باسم مجلس السلام برئاسة الرئيس دونالد ترامب، فثمة ألغام عدة تعترض استنساخه في الجنوب، ولو أن أهله والقوى السياسية التي تمثله لن تنفك تنادي بمشروع الإعمار، ولا سيما أن الساعين إلى تطبيق مشروع من هذا النوع يشترطون البدء بتسليم «حزب الله» سلاحه، علمًا أنه لا يمكن ترك جمهور الشيعة في حالة من الضياع، رغم أن صعوبات عدة تواجه المخططين لهذا المشروع لناحية القفز فوق خيارات الجنوبيين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفد اوروبي رفيع في لبنان غدا وطرح اممي بتشكيل مهمة بديلة لـ"اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرا من "حزب الله" في منطقة الناصرية جنوبي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"فاينانشيال تايمز": الرسوم الجمركية الأميركية تعزز نمو صادرات الصين إلى جنوب شرقي آسيا
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين على منطقة بسطرا جنوب بلدة كفرشوبا
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأمين العام

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-01-21
Lebanon24
02:41 | 2026-01-21
Lebanon24
02:30 | 2026-01-21
Lebanon24
02:02 | 2026-01-21
Lebanon24
02:00 | 2026-01-21
Lebanon24
01:52 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24