مصدرها الهند.. ضبط كمية كبيرة من لحوم الجاموس مخالفة للشروط الصحية

ضبطت شعبة المكافحة البرية في ضابطة جمارك كمية كبيرة من لحوم الجاموس تفوق الـ 1400 كلغ مصدرها ومنقولة بطريقة غير مبردة ومخالفة للشروط الصحية وبدون مستندات تثبت شرعيتها، وفق ما أفادت مندوبة " " .وقد جرى على الفور حجزها، وبوشر التحقيق مع ناقلها باشراف المختص.