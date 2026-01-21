تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع

Lebanon 24
21-01-2026 | 04:21
A-
A+
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
طقس مستقر وبارد وجاف نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. ومن المتوقع أن تتاثر المنطقة يوم الخميس بمنخفض جوي، مصدره سواحل ليبيا، يؤدي الى طقس متقلب وممطر أحياناً مع رياح ناشطة. تستمر التقلبات حتى مساء السبت.  

وحذرت مصلحة الارصاد المزارعين من تأثير الصقيع على المزروعات خاصة في سهل البقاع حتى يوم الاربعاء، فينصح اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد محملة بالغبار، وتصل سرعتها ليلا الى ٥٠ كلم/س.

الخميس: غائم اجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح فتصل سرعتها أحياناً لحدود ال ٦٥ كلم/س، وتكون محملة بالغبار. ترتفع نسبة الرطوبة ابتداءً من الظهر، ويتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة موحلة خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتد ليلاً خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج ابتداءً من ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق.

الجمعة: غائم الى غائم جزئياً، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة. تنشط الرياح أحياناً، وتتساقط أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية، مع حدوث برق ورعد. من المتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.

السبت: غائم جزئياً الى غائم، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً، مع احتمال حدوث برق ورعد، خاصة خلال فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق. تنحسر الأمطار اعتباراً من بعد الظهر، ويستقر الطقس تدريجياً.

الرياح السطحية: شمالية غربية نهاراً، شرقية ليلاً، ناشطة احياناً، سرعتها بين ١٠ و ٣٥ كم/س، تقارب ليلا ٥٠ كم/س.

الانقشاع:جيد الى متوسط.

الرطوبة النسبية على الساحل بين: ٣٥ و ٥٥ %.
حال البحر: مائج
حرارة سطح الماء:   ١٩°م.
الضغط الجوي:   ١٠٢٢ HPA
أي ما يعادل:   ٧٦٧ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس:   ٠٦:٤٢
ساعة غروب الشمس:   ١٦:٥٧
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
منخفض آتٍ من تركيا.. كتل هوائية باردة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

سهل البقاع

شروق الشمس

البقاع

من بعد

ليبيا

جوي ✊

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-01-21
Lebanon24
11:45 | 2026-01-21
Lebanon24
11:25 | 2026-01-21
Lebanon24
11:18 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24