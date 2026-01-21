برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع

وحذرت مصلحة الارصاد المزارعين من تأثير الصقيع على المزروعات خاصة في حتى يوم الاربعاء، فينصح اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة.الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد محملة بالغبار، وتصل سرعتها ليلا الى ٥٠ كلم/س.الخميس: غائم اجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح فتصل سرعتها أحياناً لحدود ال ٦٥ كلم/س، وتكون محملة بالغبار. ترتفع نسبة الرطوبة ابتداءً من الظهر، ويتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة موحلة خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتد ليلاً خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج ابتداءً من ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق.الجمعة: غائم الى غائم جزئياً، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة. تنشط الرياح أحياناً، وتتساقط أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية، مع حدوث برق ورعد. من المتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.السبت: غائم جزئياً الى غائم، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً، مع احتمال حدوث برق ورعد، خاصة خلال فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق. تنحسر الأمطار اعتباراً من بعد الظهر، ويستقر الطقس تدريجياً.الرياح السطحية: شمالية غربية نهاراً، شرقية ليلاً، ناشطة احياناً، سرعتها بين ١٠ و ٣٥ كم/س، تقارب ليلا ٥٠ كم/س.الانقشاع:جيد الى متوسط.الرطوبة النسبية على الساحل بين: ٣٥ و ٥٥ %.حال البحر: مائجحرارة سطح الماء: ١٩°م.الضغط الجوي: ١٠٢٢ HPAأي ما يعادل: ٧٦٧ ملم زئبقساعة : ٠٦:٤٢ساعة غروب الشمس: ١٦:٥٧