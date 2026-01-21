"قبل الدخول في المحظور".. الاساتذة يحذّرون الحكومة

نفّذ أساتذة من مختلف الروابط في التعليم الرسمي اعتصاماً أمام وزارة التربية في الأونيسكو، بالتزامن مع إضراب ليومين، للمطالبة برفع الرواتب.



وقال الأساتذة من أمام الوزارة إنهم "لم يلمسوا تقدماً" على مستوى تحسين الرواتب منذ خمسة أشهر، معتبرين أن الحكومة "أدارت ظهرها" لمطلب تصحيح الأجور.



وحذّروا من أن التأخير قد يدفع إلى خطوات تصعيدية، داعين الحكومة إلى الإسراع في تصحيح الأجور "قبل أن ندخل في المحظور" عبر إعلان " ".

