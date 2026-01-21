بسبب أعمال تزفيت.. تدابير سير في شارع المأمون باتّجاه البسطة

صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - العامّة ما يلي:



"بتاريخ اليوم 21-01-2026، ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تجهيز الممتدّ من طلعة يسارًا باتّجاه شارع البسطة، تمهيدًا لتزفيته على مراحل، على أن تستمرّ هذه الأعمال لغاية مساء تاريخ 23-01-2026.



ستؤدّي هذه الأشغال إلى منع وقوف السيّارات في الشارع المذكور، إضافةً إلى منع مرور السير بشكل متقطّع، وذلك خلال فترة تنفيذ الأعمال.



يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام".

