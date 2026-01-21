تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بسبب أعمال تزفيت.. تدابير سير في شارع المأمون باتّجاه البسطة

Lebanon 24
21-01-2026 | 04:35
A-
A+
بسبب أعمال تزفيت.. تدابير سير في شارع المأمون باتّجاه البسطة
بسبب أعمال تزفيت.. تدابير سير في شارع المأمون باتّجاه البسطة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

"بتاريخ اليوم 21-01-2026، ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تجهيز شارع المأمون الممتدّ من طلعة حوض الولاية يسارًا باتّجاه شارع البسطة، تمهيدًا لتزفيته على مراحل، على أن تستمرّ هذه الأعمال لغاية مساء تاريخ 23-01-2026.

ستؤدّي هذه الأشغال إلى منع وقوف السيّارات في الشارع المذكور، إضافةً إلى منع مرور السير بشكل متقطّع، وذلك خلال فترة تنفيذ الأعمال.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بسبب أعمال الصيانة.. تدابير سير في نفق شكا
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:56:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب أعمال صيانة.. تدابير سير في هذه المناطق
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:56:48 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: اعمال تزفيت على اوتوستراد الرميلة المسلك الشرقي باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:56:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب أعمال تخطيط وتحديد… تدابير سير على الأوتوستراد الشرقي في هذه المناطق
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:56:48 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

شارع المأمون

حوض الولاية

مديرية ال

العلا

لايت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-01-21
Lebanon24
11:45 | 2026-01-21
Lebanon24
11:25 | 2026-01-21
Lebanon24
11:18 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24