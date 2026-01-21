وزير الثقافة يزور مشروع متحف صيدا ويؤكد السعي لافتتاح جزئي نهاية العام

قام الدكتور بزيارة ميدانية لمدينة ، تفقد خلالها البرية ومتحف الآثار، حيث اطّلع على سير أعمال الترميم والمشاريع الثقافية الجارية.



بدأت الزيارة بجولة في قلعة صيدا البرية برفقة مديرة مكتب آثار صيدا ميريام زيادة، حيث اطلع الوزير على آخر مستجدات أعمال الترميم. ثم انتقل الوفد إلى متحف الآثار "حفريات الفرير"، حيث استمع إلى شرح مفصل عن مراحل العمل الجاري من المهندسين المشرفين على المشروع.



ووصف سلامة القلعة البرية بأنها "متحف "، معتبراً أن صيدا "بحاجة لمتحف حقيقي"، في إشارة إلى مشروع المتحف الذي توقف سابقاً وأعيد استئناف العمل فيه مطلع هذا العام.



وأعلن الوزير أن "هناك أموالاً كافية لافتتاح جزء من المتحف بنهاية هذا العام"، مشيراً إلى أن الأعمال الشاملة في الموقع ستستغرق سنوات طويلة، خاصة في أتولييه الموزاييك وأعمال الحفريات التي يقوم بها ، والتي من المتوقع أن تنتهي خلال عام.



وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح سلامة أن نصف المبلغ المرصود للمشروع قد تم صرفه، وأن الوزارة تسعى لتأمين نحو سبعة ملايين دولار إضافية من جهات كويتية تبرعت سابقاً بالجزء الأول من المبلغ.



وأكد حرص الوزارة على استكمال جزء من المتحف لبدء العمل فيه، مع وجود مبلغ مالي حالي يسمح بإنجاز هذه المرحلة.



Advertisement