لبنان
وزير الثقافة يزور مشروع متحف صيدا ويؤكد السعي لافتتاح جزئي نهاية العام
Lebanon 24
21-01-2026
|
04:48
photos
قام
وزير الثقافة
الدكتور
غسان سلامة
بزيارة ميدانية لمدينة
صيدا
، تفقد خلالها
قلعة صيدا
البرية ومتحف الآثار، حيث اطّلع على سير أعمال الترميم والمشاريع الثقافية الجارية.
بدأت الزيارة بجولة في قلعة صيدا البرية برفقة مديرة مكتب آثار صيدا ميريام زيادة، حيث اطلع الوزير على آخر مستجدات أعمال الترميم. ثم انتقل الوفد إلى متحف الآثار "حفريات الفرير"، حيث استمع إلى شرح مفصل عن مراحل العمل الجاري من المهندسين المشرفين على المشروع.
ووصف سلامة القلعة البرية بأنها "متحف
في الهواء الطلق
"، معتبراً أن صيدا "بحاجة لمتحف حقيقي"، في إشارة إلى مشروع المتحف الذي توقف سابقاً وأعيد استئناف العمل فيه مطلع هذا العام.
وأعلن الوزير أن "هناك أموالاً كافية لافتتاح جزء من المتحف بنهاية هذا العام"، مشيراً إلى أن الأعمال الشاملة في الموقع ستستغرق سنوات طويلة، خاصة في أتولييه الموزاييك وأعمال الحفريات التي يقوم بها
المتحف البريطاني
، والتي من المتوقع أن تنتهي خلال عام.
وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح سلامة أن نصف المبلغ المرصود للمشروع قد تم صرفه، وأن الوزارة تسعى لتأمين نحو سبعة ملايين دولار إضافية من جهات كويتية تبرعت سابقاً بالجزء الأول من المبلغ.
وأكد حرص الوزارة على استكمال جزء من المتحف لبدء العمل فيه، مع وجود مبلغ مالي حالي يسمح بإنجاز هذه المرحلة.
