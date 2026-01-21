الرئيس الجميّل استقبل السفير الفرنسي وبحث دعم الجيش

استقبل الرئيس أمين الجميّل في ماغرو ، وافاد المكتب الاعلامي للرئيس الجميل بان اللقاء" شكل مناسبة لتبادل الآراء حول الوضعين الداخلي والخارجي.



وتناولت المحادثات دور في لجنة الميكانيزم التي تشكل صمّام امان للوضع القائم.



واطّلع الرئيس الجميّل من السفير على الاستعدادات التي تقوم بها لحشد الدعم للجيش اللبناني من خلال المؤتمر الذي يعقد لهذا الغرض في .



وعوّل الرئيس الجميّل على المؤتمر البالغ الاهمية لتمكين الجيش من الاضطلاع بدوره في تنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح على امتداد مساحة الوطن".

