تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس الجميّل استقبل السفير الفرنسي وبحث دعم الجيش

Lebanon 24
21-01-2026 | 04:49
A-
A+
الرئيس الجميّل استقبل السفير الفرنسي وبحث دعم الجيش
الرئيس الجميّل استقبل السفير الفرنسي وبحث دعم الجيش photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل الرئيس أمين الجميّل السفير الفرنسي في لبنان  هيرفي ماغرو ، وافاد المكتب الاعلامي للرئيس الجميل بان اللقاء" شكل مناسبة لتبادل الآراء حول الوضعين الداخلي والخارجي.

وتناولت المحادثات دور فرنسا في لجنة الميكانيزم التي تشكل صمّام امان للوضع القائم.

واطّلع الرئيس الجميّل من السفير ماغرو على الاستعدادات التي تقوم بها باريس لحشد الدعم للجيش اللبناني من خلال المؤتمر الذي يعقد لهذا الغرض في العاصمة الفرنسية.

وعوّل الرئيس الجميّل على المؤتمر البالغ الاهمية لتمكين الجيش من الاضطلاع بدوره في تنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح على امتداد مساحة الوطن".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون بحث مع السفير الفرنسي تحضيرات مؤتمر دعم الجيش
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:57:03 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك ميناسيان استقبل النائب نديم الجميّل في زيارة معايدة وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:57:03 Lebanon 24 Lebanon 24
دبوسي استقبل السفير الهولندي وبحث معه في تطوير العلاقات
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:57:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني استقبل السفير الفرنسي وناقش مشاريع النقل
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:57:03 Lebanon 24 Lebanon 24

العاصمة الفرنسية

السفير الفرنسي

هيرفي ماغرو

الفرنسية

لبنان

فرنسا

ماغرو

باريس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-01-21
Lebanon24
11:45 | 2026-01-21
Lebanon24
11:25 | 2026-01-21
Lebanon24
11:18 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24