وزيرة التربية زارت المدرسة اللبنانية في قطر

واصلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي زيارتها الرسمية إلى قطر، حيث قامت بجولة في المدرسة اللبنانية بالدوحة، إحدى أعرق المؤسسات التعليمية اللبنانية في الخارج.



ورافق خلال الزيارة سفير في قطر بلال قبلان ومديرة مكتبها مايا مداح، إضافة إلى أعضاء مجلس أمناء المدرسة. واستقبلهم المديرة العامة للمدرسة السيدة نورما ديماسا مع أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية.



وتجولت الوزيرة في أقسام المدرسة وقاعاتها، وزارت الصفوف وتبادلت الحديث مع الطلاب، كما اطّلعت من الإدارة على الأنشطة والبرامج التعليمية المنفذة.



وهنأت كرامي إدارة المدرسة والهيئة التعليمية على مستوى الأداء والجهود الرامية إلى الحفاظ على الهوية الثقافية اللبنانية وترسيخ قيم الانتماء والتميز الأكاديمي.



كما شكرت على دعمها ورعايتها للمدرسة النموذجية، مما يمكنها من أداء رسالتها التربوية بأعلى المعايير.



من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس الأمناء عن سعادتهم بهذه الزيارة التي اعتبروها "تعكس التزاماً مشتركاً بتقديم تعليم متميز يعزز الحوار بين الثقافات"، وشكروا الوزيرة على المثمر حول التربوية والوطنية، واطلعوا على مستجدات مشروع تطوير المناهج التعليمية الجاري في لبنان.



