"تاتش" تعرض على وزير الصناعة سبل التعاون مع القطاع الصناعي

قام وفدٌ من شركة تاتش برئاسة كريم سليم سلام بزيارة إلى وزير الصناعة جو ، للتباحث حول سبل التعاون بين وشركة تاتش.



وعرض الوفد للوزير عيسى الخوري خطة شركة تاتش المتعلقة بالتحّول الرقمي، وتم التطرّق إلى ركيزتين أساسيتين في هذا المجال: الركيزة الأولى هي "الترابط الصناعي" عبر تمكين المصانع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحلول اتصالات خليوية آمنة وموثوقة وقابلة للتوسع؛ فيما تتمثّل الركيزة الأخرى في "رقمنة تجربة الزبائن" عبر اعتماد شركة تاتش لآلية الاشتراك الرقمي المتكامل (Digital Onboarding) من خلال تطبيقها الخليوي. وتستند هذه الآلية على تواقيع رقمية ذات صفة قانونية ملزمة، تماشياً مع مقتضيات القانون رقم 81/2018 والمعايير الدولية.



وفي هذا السياق صرّح كريم سليم سلام، رئيس والمدير العام لشركة تاتش "أن تأتي ضمن خارطة طريق مشتركة مع تهدف إلى تحديث العمليات التشغيلية والارتقاء بتجربة المشتركين؛ حيث تخفّف من المعاملات الورقية وتتيح الشراء الفوري لخطوط تاتش عبر التطبيق الخليوي، مما يضمن تقديم خدمة سلسة وسهلة للمستهلكين وقطاع الأعمال على حد سواء، ويدعم مسار النمو الآمن والمنضبط قانوناً في كافة المناطق ."



وأضاف سلام "أن هذه الخطوة تمثّل نقلة نوعية في كيفية تقديم خدماتنا، حيث نسعى من خلالها إلى تبسيط الإجراءات وتوفير تجربة رقمية متكاملة وآمنة تماماً. إن التزامنا يتجاوز مجرّد تقديم الخدمات التقنية ليشمل دعم ركائز الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة القطاع الصناعي في ، بالتعاون الوثيق مع وزارتَي الصناعة والاتصالات".



وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على شركة تاتش بوضع كافة إمكاناتها التقنية في خدمة الاقتصاد الوطني والقطاعات الإنتاجية، تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق تحوّل رقمي شامل يعزّز كفاءة الأعمال ويخدم المجتمع.



