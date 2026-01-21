تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كنعان التقى الموفد الرئاسي الفرنسي وناقش الإصلاح المالي ودعم المودعين

Lebanon 24
21-01-2026 | 04:55
A-
A+
كنعان التقى الموفد الرئاسي الفرنسي وناقش الإصلاح المالي ودعم المودعين
كنعان التقى الموفد الرئاسي الفرنسي وناقش الإصلاح المالي ودعم المودعين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب الموفد الرئاسي الفرنسي Jaques de Lajugie بحضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية في بيروت Francois Sporer، المستشار المالي في السفارة vincent DeDrie.

وتطرق البحث الى الاصلاحات المالية وخطة التعافي والقوانين المتعلّقة بها، وقد أكدت فرنسا وقوفها الى جانب لبنان على هذا الصعيد لتأمين الأهداف التي تؤمّن التعافي الاقتصادي وحقوق المجتمع اللبناني.

وأكد كنعان خلال اللقاء "حق المودعين في استرداد ودائعهم وجنى عمرهم".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جابر ناقش الإصلاح المالي مع خبراء صندوق النقد والموفد الفرنسي
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات للـLBCI: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يزور لبنان الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
يلتقي في هذه الأثناء رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في معراب يرافقه السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو والوفد المرافق
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب ابراهيم كنعان

المجتمع اللبناني

السفارة الفرنسية

ابراهيم كنعان

قسم الاقتصاد

لجنة المال

الفرنسية

ابراهيم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-01-21
Lebanon24
11:45 | 2026-01-21
Lebanon24
11:25 | 2026-01-21
Lebanon24
11:18 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24