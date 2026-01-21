جعجع خلال احتفال انتساب حزبي: الالتزام الفعلي أساس العمل السياسي

أقامت الأمانة العامة لحزب "القوّات اللبنانيّة" احتفالاً لتسليم البطاقات إلى دفعة جديدة من المنتسبين للحزب في المقر العام في معراب، في حضور: ، اميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المناطق عيد، الأمين المساعد لشؤون الإدارة رفيق شاهين، رئيس هيئة التفتيش ادغار مارون، منسقي مناطق: الشرقي - جورج مطر، الكورة - رشاد نقولا، - فادي محفوض، عاليه - طوني بدر، زغرتا - طوني ليشا، البترون- بول حرب، المنية - الضنية - نانسي البيطار، البقاع - ايلي صقر، رئيس جهاز الإدارة نهرا بو يونس، رئيس مكتب الإنتسابات جان ، رؤساء مكاتب الإنتساب والتنشئة السياسيّة في المناطق.وألقى جعجع كلمة شدد فيها على أنّ "الانتساب إلى الحزب يشكّل الركيزة الأساسية لاستمرارية العمل السياسي والوطني، وعلى أهميّة نشر الثقافة الحزبية إذا أردنا إحداث التغيير المطلوب في ".وتوقف عند تجربته الشخصية في الحزب، لافتاً إلى أنّه "كان له شرف متابعة مسيرة الحزب منذ التأسيس حيث تدرّج في صفوفه خطوة خطوة"، معتبراً أنّ "الانتساب الرسمي يختلف جذرياً عن أي غير منظّم، لأنّ وضع الخاتم والالتزام الحزبي الرسمي ينقل المنتسب إلى مستوى آخر من المسؤولية". وأوضح أنّ "جوهر المشاركة الحزبية لا يقتصر على بطاقة انتساب، بل على التزام فعلي طويل النفس، وخصوصاً أنّ عدداً كبيراً من الوجوه الحاضرة كانت ملتزمة القضية منذ سنوات، إلى ما قبل الانتساب الرسمي".وأكّد أنّ "الحزب لم يصل إلى موقعه الحالي بقوته الذاتية فحسب، بل بفضل أجيال سبقت وقدّمت تضحيات كبيرة من تعب وسجن واضطهاد واستشهاد"، داعيا المنتسبين الجدد إلى "الإدراك أنّ العمل الحزبي الحقيقي لا يُختصر بالمواقف أو الخطابات، بل يقوم على المتابعة الدقيقة والعمل المتواصل، حتى في التفاصيل التي قد تبدو غير مرئية أو بعيدة من الأضواء".ولفت إلى أنّ "التجارب السياسية أثبتت أنّ النوايا الحسنة وحدها لا تكفي لتحقيق النتائج، وأنّ المعارك تُكسب بالتحضير والجهد والانضباط والتراكم"، مؤكّداً أنّ "كلّ جهد، مهما بدا صغيراً، يساهم في صناعة الفارق عند الاستحقاقات الكبرى، سواء كانت تنظيمية أو سياسية أو وطنية".وشدّد جعجع على أنّ "القوّات اللبنانيّة ليست حزباً تقليدياً بالمعنى الضيّق للكلمة، بل هي تعبير عن ضمير المجتمع، نشأت من رحم المعاناة والمواجهة دفاعاً عن السيادة وبناء الدولة والمؤسسات"، وأشار إلى أنّ "مسيرة الحزب قامت على مواجهة الوصايات، ورفض السلاح غير الشرعي، والتصدّي للفساد، انطلاقاً من قناعة راسخة بأنّ بناء الدولة لا يمكن أن يتحقّق إلا من خلال مشروع سياسي واضح تحمله قاعدة حزبية مؤمنة ومستعدّة لتحمّل مسؤولياتها"، معتبرا أنّ "الانتساب إلى الحزب هو التزام بهذا المسار، وليس مجرّد انخراط تنظيمي أو حالة عاطفية ظرفية".واكد أنّ "المرحلة المقبلة تتطلّب جهوزية سياسية وتنظيمية كاملة، في ظل التحدّيات التي يواجهها لبنان"، مشدّداً على أنّ "المعركة المطروحة ليست معركة خطابات أو شعارات، بل معركة تنفيذ والتزام ومسؤولية"، لافتا الى ان " حسم هذه المعركة يكون عبر العمل المنظّم على الأرض، وعبر منتسبين يدركون حجم الدور الملقى على عاتقهم، ويترجمون قناعاتهم إلى ممارسة يومية".وختم معتبرا أنّ "الانتساب إلى القوّات اللبنانيّة هو شراكة فعلية في مشروع وطني طويل النفس، تُقاس نتائجه بالثبات والالتزام والعمل الدؤوب، لا بالكلام وحده". (الوكالة الوطنية)