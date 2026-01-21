تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مخزومي: التحريض على رئاسة الجمهورية اعتداء على هيبة الدولة

Lebanon 24
21-01-2026 | 05:15
اعتبر النائب فؤاد مخزومي ان "حملات التحريض والتخوين التي تستهدف رئاسة الجمهورية على خلفية مواقف فخامة الرئيس جوزاف عون أمام السلك الديبلوماسي مرفوضة ومدانة بشكل قاطع، لما تشكّله من اعتداء مباشر على هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية".

وكتب عبر منصة "اكس": "إن ما عبّر عنه فخامته يندرج في صلب الدفاع عن السيادة والشرعية، ولا يمكن القبول بمحاولات التشكيك به أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة". واكد" بوضوح لا لبس فيه أن لا سيادة ولا استقرار من دون قرار أمني وعسكري واحد، يخضع حصراً لسلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية". محذّرا من "التمادي في الخطاب التحريضي الذي يهدد وحدة البلاد ويقوّض علاقات لبنان العربية والدولية"، داعيا إلى "احترام موقع رئاسة الجمهورية كمرجعية وطنية جامعة، لأن مصلحة لبنان العليا تبقى فوق أي حسابات أو مصالح فئوية".
 
