مخزومي: التحريض على رئاسة الجمهورية اعتداء على هيبة الدولة

اعتبر النائب مخزومي ان "حملات التحريض والتخوين التي تستهدف رئاسة الجمهورية على خلفية مواقف فخامة الرئيس أمام السلك الديبلوماسي مرفوضة ومدانة بشكل قاطع، لما تشكّله من اعتداء مباشر على هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية".وكتب عبر منصة "اكس": "إن ما عبّر عنه فخامته يندرج في صلب الدفاع عن السيادة والشرعية، ولا يمكن القبول بمحاولات التشكيك به أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة". واكد" بوضوح لا لبس فيه أن لا سيادة ولا استقرار من دون قرار أمني وعسكري واحد، يخضع حصراً لسلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية". محذّرا من "التمادي في الخطاب التحريضي الذي يهدد وحدة البلاد ويقوّض علاقات العربية والدولية"، داعيا إلى "احترام موقع رئاسة الجمهورية كمرجعية وطنية جامعة، لأن مصلحة لبنان تبقى فوق أي حسابات أو مصالح فئوية".