الرئيس عون اطّلع على نتائج زيارة وزير الإعلام إلى الأردن

اطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من بول مرقص على نتائج زيارته إلى ولقائه الجالية هناك، حيث استمع إلى حاجاتهم وهمومهم، ولا سيّما في ما يتعلّق بممارسة حقهم في الاقتراع، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للإعلام والاقتصاد.



وشكر مرقص على وفائه بوعده بتخصيص تلفزيون بأول مقابلة حصرية لوسيلة إعلام لبنانية، وزيارته مبنى التلفزيون في الحازمية للإعلان عن رقمنة أرشيف التلفزيون، بعد فترة طويلة من العمل.



وعرض النائب مع رئيس الجمهورية التطورات والأوضاع في الجنوب وسبل حماية لبنان من الاعتداءات ، وأشاد بمواقف الرئيس جوزاف عون وجهوده لحماية لبنان، مؤكّدًا دعم «اللقاء الديمقراطي» له في جميع مواقفه ومساعيه.