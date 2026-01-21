تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون اطّلع على نتائج زيارة وزير الإعلام إلى الأردن

Lebanon 24
21-01-2026 | 06:00
A-
A+
الرئيس عون اطّلع على نتائج زيارة وزير الإعلام إلى الأردن
الرئيس عون اطّلع على نتائج زيارة وزير الإعلام إلى الأردن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من وزير الإعلام بول مرقص على نتائج زيارته إلى الأردن ولقائه الجالية اللبنانية هناك، حيث استمع إلى حاجاتهم وهمومهم، ولا سيّما في ما يتعلّق بممارسة حقهم في الاقتراع، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للإعلام والاقتصاد.

وشكر مرقص الرئيس عون على وفائه بوعده بتخصيص تلفزيون لبنان بأول مقابلة حصرية لوسيلة إعلام لبنانية، وزيارته مبنى التلفزيون في الحازمية للإعلان عن رقمنة أرشيف التلفزيون، بعد فترة طويلة من العمل.
 
وعرض النائب وائل أبو فاعور مع رئيس الجمهورية التطورات والأوضاع في الجنوب وسبل حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، وأشاد بمواقف الرئيس جوزاف عون وجهوده لحماية لبنان، مؤكّدًا دعم «اللقاء الديمقراطي» له في جميع مواقفه ومساعيه.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون اطّلع من وزير الإعلام على نتائج اجتماع وزراء الإعلام العرب والمداولات التي تناولت الوضع في لبنان فيما نوّه الوزير مرقص بالمواكبة الإعلامية التي رافقت زيارة البابا إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:58:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اطّلع من عبود على نتائج اجتماع مجلس القضاء الأعلى
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:58:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اطلع من هيكل على نتائج جولة رؤساء البعثات الدبلوماسية في اماكن انتشار الجيش جنوب الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:58:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: رئيس الجمهوريّة جوزاف عون وضع المجلس في زيارة قائد الجيش إلى فرنسا وقال إنّها كانت إيجابيّة
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:58:33 Lebanon 24 Lebanon 24

وائل أبو فاعور

وزير الإعلام

الإسرائيلية

الرئيس عون

الديمقراطي

الإسرائيلي

أبو فاعور

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-01-21
Lebanon24
11:45 | 2026-01-21
Lebanon24
11:25 | 2026-01-21
Lebanon24
11:18 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24