Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وزير العمل: حريصون على شمول المزارعين بالضمان من دون أعباء إضافية

Lebanon 24
21-01-2026 | 05:34
وزير العمل: حريصون على شمول المزارعين بالضمان من دون أعباء إضافية
وزير العمل: حريصون على شمول المزارعين بالضمان من دون أعباء إضافية photos 0
زار وفد من اللجنة الصحية والضمان المركزية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه في الوزارة، حيث جرى البحث في ملف إدخال المزارعين في مختلف القطاعات الزراعية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما حُرموا تاريخياً من هذا الحق الأساسي.

وافاد بيان للوفد بان رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية جهاد بلوق عرض خلال اللقاء،" واقع المزارعين الصعب"، مؤكداً "ضرورة تحديد هوية المزارع وتعريف من هو المزارع الفعلي، في ظل وجود عقبات مزمنة حالت دون استفادتهم من حقهم الطبيعي في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في فرع المرض والأمومة".

وأشار بلوق إلى" التحركات والاتصالات التي قام بها اللقاء الوطني مع رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب أيوب حميد وعدد من النواب، إضافة إلى التواصل الدائم مع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني"، مؤكداً "وجود إرادة مشتركة للسير بتسجيل المزارعين في الضمان الاجتماعي، خصوصاً بعد النقلة النوعية التي حققها سجل المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية".

من جهته، أبدى وزير العمل الدكتور محمد حيدر، وفق البيان" حرصه على انتساب المزارعين إلى الضمان الاجتماعي"، مشدداً على" أهمية حصرهم بعد تسجيلهم في السجل الزراعي، ومتابعة هذا الملف بالتنسيق مع وزير الزراعة ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

ولفت إلى "وجود عقبات تقنية تتعلق بقيمة الاشتراكات الشهرية وعدم قدرة عدد كبير من المزارعين على تحمّلها، ما يستوجب إعداد دراسات موضوعية تأخذ بعين الاعتبار الواقعين الاجتماعي والاقتصادي"، مؤكداً أن "إدخال المزارعين إلى الضمان يجب أن يتم من دون تحميل الفئات الفقيرة أعباء إضافية".

وختاما أكد اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" تمسكه بحق المزارعين بالضمان الاجتماعي كحق إنساني واجتماعي، ومتابعته لهذا الملف مع الجهات المعنية كافة، وصولاً إلى آلية عادلة تضمن حماية المزارع الصحية والاجتماعية وتعزز صموده في أرضه وإنتاجه".
