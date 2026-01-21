سفيرة تشيكيا تجول في عكّار وتلتقي المحافظ وبلديات المنطقة

قامت سفيرة دولة تشيكيا في إستر لوفيروفا، بجولة عكّارية تستمر على مدى يومين، وتشمل عددًا من البلديات والهيئات الاجتماعية، في إطار الاطلاع على أوضاع المنطقة وبحث سبل التعاون والدعم.

واستهلّت السفيرة زيارتها بلقاء محافظ عكّار في سراي الحكومي، بحضور أمين سرّ المحافظة . وخلال اللقاء، استمعت السفيرة من المحافظ إلى عرضٍ مفصّل حول أبرز الحاجات والأولويات التنموية في عكّار، ولا سيّما في قطاعات البنى التحتية، والصحة، والتعليم، والخدمات الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المتزايدة التي تعانيها المنطقة.



كما جرى تأكيد أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الدولية الداعمة، والعمل على مشاريع تنموية مستدامة تلبّي حاجات الأهالي وتُسهم في تحسين مستوى الخدمات، على أن تستكمل السفيرة برنامج زيارتها بلقاءات ميدانية مع بلديات وفعاليات اجتماعية للاطلاع عن كثب على واقع المنطقة واحتياجاتها . (الوكالة الوطنية)

