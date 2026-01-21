تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخولي يحذر من انتشار "التوكتوك" ويطالب الحكومة بوقف استيراده فوراً

Lebanon 24
21-01-2026 | 05:44
A-
A+
الخولي يحذر من انتشار التوكتوك ويطالب الحكومة بوقف استيراده فوراً
الخولي يحذر من انتشار التوكتوك ويطالب الحكومة بوقف استيراده فوراً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان، دعمه الكامل لتحرّك اتحادات ونقابات النقل البري، محمّلاً "الحكومة المسؤولية الكاملة عن الفوضى المستشرية في قطاع النقل، نتيجة تعطيل القوانين، وغياب القرار، والتقاعس عن تنفيذ الاتفاقات الموقعة والتي بقيت حبراً على ورق".

 واعتبر إن "ما يجري اليوم هو استهداف مباشر للسائقين الشرعيين وضرب لهيبة الدولة، في ظل انتشار السيارات الخصوصية العاملة بالأجرة، وتفشي ظاهرة الفانات غير الشرعية، حيث لا يتجاوز عدد اللوحات النظامية 4250 لوحة مقابل أكثر من 15 ألف فان مخالف، علماً أن كشف هذه المخالفات سهل ولا يحتاج إلا لتطبيق آلية الكاشف المخصص عبر لاصق الفينات (E-vignette)  الالكتروني المعتمد رسمياً، والذي يدفع ثمنها السائق اللبناني دون اي نتيجة بحيث  لايجوز ان لا يتم الاستفادة منها وهي وضعت بموجب المادتين 145و154 في قانون السير لامور تتعلق تحديدا بهذا الشأن" .

 وحذّر  من "التمدد الخطير في المدن والشوارع الرئيسية لآلية "التوكتوك" كوسيلة نقل عام، في مخالفة فاضحة للقانون وتهديد مباشر للسلامة العامة. فهذه الوسيلة لا تُستعمل كوسيلة نقل عام إلا في دول تعاني من ضعف الدولة والنقل المنظّم واستعمالها مقتصر على الارياف في هذه الدول، بينما هي ممنوعة أو غير موجودة في الدول التي تحترم معايير السلامة والنقل العام".

 وشدد الخولي على إنه من "غير المقبول أن ينحدر لبنان في معايير النقل من سيارات الأجرة النظامية إلى آليات تفتقر لأبسط شروط الأمان. وعليه، يطالب الاتحاد العام بوقف استيراد "التوكتوك" فوراً، ومنع استخدامه كوسيلة نقل عام،حفاظا على السلامة العامة في بلد يعاني سنويا من نزيف كبير في عدد ضحايا السير".

 
ودعا الخولي "الحكومة الى البدء بتنفيذ المطالب ضمن المهلة التي أعلنتها اتحادات ونقابات النقل البري" ، محذرا من أن "استمرار المماطلة سيدفع إلى تصعيد شامل"، مؤكدا أن "لحكومة تتحمّل وحدها كامل المسؤولية عن أي تحركات أو إضرابات أو تداعيات اجتماعية ناتجة عن هذا الإهمال المتعمّد".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حمدوك يحذّر من عودة السودان إلى "الإرث المظلم" ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي يحذر من "المادة 12": فقرة مفخخة تمهد لوضع اليد على احتياطي الذهب اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السلوفينية: استدعينا السفير الإيراني وطالبنا بوقف فوري للعنف ضد المتظاهرين السلميين
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ماليزيا تُطالب الولايات المتّحدة بإطلاق سراح مادورو وزوجته "فوراً"
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي

الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان

الاتحاد العام

مارون الخولي

رئيس الاتحاد

الرئيسي

الكاشف

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-01-21
Lebanon24
11:45 | 2026-01-21
Lebanon24
11:25 | 2026-01-21
Lebanon24
11:18 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24