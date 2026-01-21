نقيب العمال في الشمال: أزمة النقل البري تعكس تقصير المسؤولين وتحذر من تصعيد محتمل

رأى رئيس والمستخدمين في النقيب شادي السيد في كلمة له خلال اجتماع نقابي في ان "استمرار الازمات التي تضرب قطاع النقل البري بمثابة ادانة لكل المسؤولين الذين يرون نتائج هذا الواقع السيء على ارض الواقع والذي ينعكس على مختلف القطاعات وايضا ينعكس على الحياه الاجتماعيه التي كانت مرتبطة بالنقل البري على مر التاريخ في لبنان" .



ولفت الى "اننا اليوم نستغرب كيف ان المسؤولين يعرفون تمام المعرفه كل الوقائع بالارقام بعدد السيارات التي تحمل لوحات مزورة وعدد الباصات التي تحمل لوحات مزورة وعدد الاليات التي تعمل بشكل مخالف للقانون بدون حتى لوحة مزورة ، وبالتالي هم يتغاضون عن هذا الواقع" .



وقال : "اذا سلمنا جدلا بانهم يريدون ان يبحثوا عن حل فعلي ومناسب لكل الذين يعتاشون من هذه المهنة، فاننا نستغرب في الوقت عينه عدم المسارعة الى قوننة او الى وضع الجميع تحت سقف القانون. ولذلك نرى ان الذهاب فورا الى تسوية شاملة في لبنان تعالج هذا الملف من الفه الى يائه هو الامر البديهي الذي يجب على الحكومة ان تذهب اليه ، والا فان اللجوء الى الشارع وقطع الطرقات والتسبب بازمة هو امر عادي، لان الازمة لا تواجه الا بازمة ولان النار لا تعاج الا بنار، وعند الحداد لا يستوي الحديد الا بصهره بالنار، على اننا بالطبع في هذا التوقيت من تاريخ لبنان الذي يحاول ان يستعيد فيه البلد عافيته بغنى عن اي تحرك على الارض، ولكننا لا نريد ان نجد انفسنا مضطرين الى ذلك".



وختم :"عليه نعلن من طرابلس ان قطاع النقل في يؤيد رئيس اتحادات النقل البري في لبنان الحاج بسام طليس ويؤيد مطالبه ويحذر من التي حذر منها ويلتقي معه في كل المطالب ويحث انتهاج نهج صالح قويم مفيد لكل قطاعات النقل في لبنان من النقل العادي الى الترانزيت الى السائقين الى حتى عمال الصيانة وهذا امر عادي بل مسلم به". (الوكالة الوطنية)

