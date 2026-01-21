عائلة زيد تنفذ اعتصامًا وقطع طريق في مخيم البداوي للمطالبة بتسليم الجناة

أغلقت عائلة الشاب في مخيم البداوي ونفذت اعتصاما امام محطة ، احتجاجا على عدم تلبية مطلبها بتسليم الضالعين بمقتل ابنهم، الذي لقي حتفه في 12 كانون الثاني الجاري في المخيم خلال محاولة توقيفه نظرا لوجود دعاوى قضائية بحقه.وأعلنت العائلة انها ستستمر في تنفيذ اضراب مفتوح في المخيم الى حين تسليم الجناة للقضاء اللبناني، وبسبب عدم حصول أي مستجدات حول القضية.وتسبب قطع الطريق والاضراب المفتوح في اغلاق المدارس والروضات والمؤسسات التابعة للاونروا ومكتب مدير خدمات المخيم، مع الابقاء على فتح عيادة الأونروا بين الساعتين 7 و10 صباحا، وللحالات الطارئة فقط.