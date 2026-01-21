عبد المسيح: أولوية الرئيس عون بناء دولة قوية ذات سيادة كاملة

قدم النائب أديب عبد المسيح في مداخلة له عبر برنامج "بديبلوماسية" على قناة ال"OTV"، قراءة سياسية واضحة لمجمل التطورات الراهنة، واضعا أداء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في صلب النقاش، مشددا على "أولوية بناء الدولة القوية ذات السيادة الكاملة".



ولفت عبد المسيح الى أن "ما يقوم به الرئيس عون اليوم، ليس تنفيذا لمطلب دولي كما يشاع، بل تنفيذ لمطلب لبناني صرف ولما تعهد به في خطاب القسم"، معتبرا أن "أي اتفاقات يتم السير بها اليوم، مقرونة بالاتفاقات الدولية التي وافق عليها ، مما يعزز موقع الدولة بدل أن يضعفها".



وأشار إلى وجود "رضى دولي واضح عن أداء فخامة الرئيس، لا سيما في ظل مطالبة المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة بموقف صريح من الجيش اللبناني حيال ما قام به في الجنوب"، وقال: "إن أولوية رئيس الجمهورية اليوم هي وقف القتل والاعتداءات وبناء الدولة وإطلاق مسار إعادة الإعمار".



وإذ رأى أن "لبنان يعاني من دولة ضعيفة ولا يمكن أن تبنى أو تقوى إذا كانت محكومة من " "، قال: "نريد البدء ببناء دولة قوية قبل الحديث في أي ملف آخر"، واعتبر أن "السيطرة يجب أن تكون للدولة وحدها على كل الأراضي ، لأن الدولة القوية وحدها القادرة على حماية أبنائها وصون سيادتها".



وعن ملف السلام، شدد على أن "السلام يعني لا حرب، وليس تطبيعا"، رافضا "أي خلط متعمد بين المفهومين"، سائلا: "على أي أساس انتخب الثنائي الشيعي الرئيس جوزاف عون؟".



وعن السيادة، ذكر عبد المسيح أن "لبنان فاوض ورسم حدوده البحرية من دون إطلاق رصاصة واحدة، في دليل على أن الدولة القوية قادرة على انتزاع حقوقها بالديبلوماسية".



واعتبر عبد المسيح أن " مثلها مثل من حيث المبدأ السيادي"، موضحا أن "أي جيش أجنبي موجود على أرضي ويقاتل غيري هو عدو ويسيء لأمننا القومي، سواء كان فلسطينيا أم أم إيرانيا أو غير ذلك"، مشددا على أن "قوة الدولة اللبنانية تكمن بأبنائها عندما يكونون جميعا إلى جانبها داعمين لمؤسساتها الشرعية".



واعتبر أن رئيس الجمهورية "وصل اليوم إلى مرحلة أكثر حزما في ما يخص تطبيق قرارات وكذلك القرارات الدولية، ما يعكس جدية في استعادة هيبة الدولة".



وعن الدور العربي، شدد عبد المسيح على أن "المملكة العربية لم تنقطع يوما عن مساعدة لبنان، لكن لديها تحفظات واضحة تتعلق ب"حزب الله". ولفت إلى "أهمية الاستقبال الذي حظي به الرئيس عون في السعودية"، معتبرا أنه "شكل بداية لفك القيود عن لبنان".



وختم معتبرا أن "المرحلة المقبلة تتطلب أن تكون السعودية شريكا أساسيا في القرارات التي يتعرض لها لبنان من قبل المجتمع الدولي، وأن تلعب دورا محوريا في مساعدته على النهوض سياسيا واقتصاديا".

