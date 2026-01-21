تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عبد المسيح: أولوية الرئيس عون بناء دولة قوية ذات سيادة كاملة

Lebanon 24
21-01-2026 | 06:47
A-
A+

عبد المسيح: أولوية الرئيس عون بناء دولة قوية ذات سيادة كاملة
عبد المسيح: أولوية الرئيس عون بناء دولة قوية ذات سيادة كاملة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قدم النائب أديب عبد المسيح في مداخلة له عبر برنامج "بديبلوماسية" على قناة ال"OTV"، قراءة سياسية واضحة لمجمل التطورات الراهنة، واضعا أداء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في صلب النقاش، مشددا على "أولوية بناء الدولة القوية ذات السيادة الكاملة".

ولفت عبد المسيح الى أن "ما يقوم به الرئيس عون اليوم، ليس تنفيذا لمطلب دولي كما يشاع، بل تنفيذ لمطلب لبناني صرف ولما تعهد به في خطاب القسم"، معتبرا أن "أي اتفاقات يتم السير بها اليوم، مقرونة بالاتفاقات الدولية التي وافق عليها لبنان، مما يعزز موقع الدولة بدل أن يضعفها".

وأشار إلى وجود "رضى دولي واضح عن أداء فخامة الرئيس، لا سيما في ظل مطالبة المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة بموقف صريح من الجيش اللبناني حيال ما قام به في الجنوب"، وقال: "إن أولوية رئيس الجمهورية اليوم هي وقف القتل والاعتداءات الإسرائيلية وبناء الدولة وإطلاق مسار إعادة الإعمار".

وإذ رأى أن "لبنان يعاني من دولة ضعيفة ولا يمكن أن تبنى أو تقوى إذا كانت محكومة من "حزب الله"، قال: "نريد البدء ببناء دولة قوية قبل الحديث في أي ملف آخر"، واعتبر أن "السيطرة يجب أن تكون للدولة وحدها على كل الأراضي اللبنانية، لأن الدولة القوية وحدها القادرة على حماية أبنائها وصون سيادتها".

وعن ملف السلام، شدد على أن "السلام يعني لا حرب، وليس تطبيعا"، رافضا "أي خلط متعمد بين المفهومين"، سائلا: "على أي أساس انتخب الثنائي الشيعي الرئيس جوزاف عون؟".

وعن السيادة، ذكر عبد المسيح أن "لبنان فاوض ورسم حدوده البحرية من دون إطلاق رصاصة واحدة، في دليل على أن الدولة القوية قادرة على انتزاع حقوقها بالديبلوماسية".

واعتبر عبد المسيح أن "إيران مثلها مثل إسرائيل من حيث المبدأ السيادي"، موضحا أن "أي جيش أجنبي موجود على أرضي ويقاتل غيري هو عدو ويسيء لأمننا القومي، سواء كان فلسطينيا أم سوريا أم إيرانيا أو غير ذلك"، مشددا على أن "قوة الدولة اللبنانية تكمن بأبنائها عندما يكونون جميعا إلى جانبها داعمين لمؤسساتها الشرعية".

واعتبر أن رئيس الجمهورية "وصل اليوم إلى مرحلة أكثر حزما في ما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء وكذلك القرارات الدولية، ما يعكس جدية في استعادة هيبة الدولة".

وعن الدور العربي، شدد عبد المسيح على أن "المملكة العربية السعودية لم تنقطع يوما عن مساعدة لبنان، لكن لديها تحفظات واضحة تتعلق ب"حزب الله". ولفت إلى "أهمية الاستقبال الذي حظي به الرئيس عون في السعودية"، معتبرا أنه "شكل بداية لفك القيود عن لبنان".

وختم معتبرا أن "المرحلة المقبلة تتطلب أن تكون السعودية شريكا أساسيا في القرارات التي يتعرض لها لبنان من قبل المجتمع الدولي، وأن تلعب دورا محوريا في مساعدته على النهوض سياسيا واقتصاديا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: نؤكد تطلعنا لاستمرار هذا المسار في السنة الثانية من رئاستي لتعود أرضنا كاملة تحت سلطة دولتنا ونعيد بناء كل ما تهدم نتيجة الاعتداءات والمغامرات
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة نيويورك ممداني: الهجوم الأحادي على دولة ذات سيادة يعد عملا حربيا وانتهاكا للقانون الفيدرالي والدولي
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بولندا: التضامن في أوروبا ضروري لكن بناء علاقات قوية عبر الأطلسي مسألة ضرورية أيضا
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك لدول الشمال والبلطيق: ندعم بشكل كامل الحلول التي تحترم سيادة وأمن أوكرانيا وأوروبا
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

رئيس عون

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-01-21
Lebanon24
11:45 | 2026-01-21
Lebanon24
11:25 | 2026-01-21
Lebanon24
11:18 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
Lebanon24
11:00 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24