دريان استقبل القنصل المصري ولجنة المركز الصحي العام

إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ القنصل العام لسفارة مصر العربية في محمد المشد وتم التداول في الأوضاع العامة.



كما استقبل لجنة المركز الصحِّي العام التابع لدار الفتوى برئاسة الدكتور مروان نجَّار وحضور الشيخ محمود . واطلعت اللجنة المفتي على سير العمل في المركز من تقديم رعاية صحية تستهدف مختلف شرائح المجتمع بحيث يوفر رعاية صحية أولية ومعاينات طبية وإجراء فحوصات مخبرية وإرشادات صحية وتوعوية، كما ان اللجنة تعمل على تطوير خدمات المركز وتحديث أجهزته الطبية وعمله يتكامل مع جهود الدولة في خدمة الناس، وهو في تطور دائم انطلاقا من المساعدات التي يتلقاها من أهل الخير في لبنان".

