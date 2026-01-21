تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

ريما كرامي تتعاون مع اليونيسف لدعم المدارس والثانويات في المناطق المتضررة

Lebanon 24
21-01-2026 | 07:15
ريما كرامي تتعاون مع اليونيسف لدعم المدارس والثانويات في المناطق المتضررة
ريما كرامي تتعاون مع اليونيسف لدعم المدارس والثانويات في المناطق المتضررة photos 0
افاد المكتب الاعلامي لوزيرة التربية ريما كرامي في بيان  بانه" في اطار متابعتها لأوضاع المدارس والثانويات في المناطق خصوصا في الجنوب اضافة الى تلك التي تتأثر بعوامل الطقس على المرتفعات، وبعد سلسلة لقاءات مع المعنيين وفاعليات هذه المناطق، وفي ضوء الضغط المالي القاسي الذي تعاني منه مؤسسات الدولة، تواصلت  الوزيرة التربية  كرامي مع الجهات المانحة  خصوصا منظمة اليونسف وعقدت لقاء مع رئيسها ماركو لويجي كورسي ، وقدمت لائحة بالأولويات الطارئة,طالبة دعما اضافيا لهذه المدارس والثانويات.

وعلى إثر ذلك قررت منظمة اليونيسف دفع جزء من مستحقات خمس وثلاثين مدرسة وثانوية (30 بالمئة) في شكل فوري, بهدف مساعدتها على تلبية احتياجاتها الطارئة وخصوصا تأمين التدفئة.

وفي وقت تم تقديم الدعم لجزء من المدارس, تستمر جهود وزيرة التربية والتعليم العاليم الدكتورة ريما كرامي لتأمين تمويل إضافي لباقي المدارس في كل المناطق اللبنانية.

 وتواصل منظمة اليونيسف بالتعاون مع وزارة التربية تزويد المدارس والثاونيات بمعدات رقمية وقرطاسية ومجموعات  التعليم الدامج". 
 
