زيادة لافتة في الأقساط المدرسيّة

علم " "، أنّ إدارات مدارس خاصّة أبلغت أولياء الأمور عن الزيادة في الأقساط قبل أيّام قليلة، على الرغم من إنطلاق العام الدراسيّ منذ أشهر.

وبحسب المعلومات، وصلت الزيادة في بعض المدارس الخاصّة إلى 60 بالمئة، ما شكّل حالة من الغضب في صفوف الأهالي، الذين سجّلوا إعتراضات على ارتفاع الأقساط المدرسيّة بشكلٍ لافت.