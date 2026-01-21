تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يعزي المرجع السيستاني بوفاة شقيقه

Lebanon 24
21-01-2026 | 08:41
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يعزي المرجع السيستاني بوفاة شقيقه
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يعزي المرجع السيستاني بوفاة شقيقه photos 0
ابرق نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الى  المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني معزياً بوفاة شقيقه سماحة  اية الله السيد هادي السيستاني ومما جاء في البرقية: 

"إننا نعرّب لسماحتكم عن بالغ الحزن والاسى لفقد شقيقكم سماحة السيد الجليل اية الله السيد هادي السيستاني، ونسأل الباري عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفسيح من جناته، و نتقدم من سماحتكم ومن المرجعيات الدينية والحوزات العلمية  و علماء الدين واسرتكم الكريمة، باحر التعازي والمواساة متضرعين الى الباري عز وجل ان يلهمكم وجميع محبيه جميل الصبر والسلوان.

اخذ الله بأيديكم لما فيه عزة الإسلام والمسلمين ونبتهل اليه تعالى ان يحفظكم ذخراً للامة الإسلامية والعربية ولشعب العراق الشقيق . 

انا لله وانا اليه راجعون". 
 
مواضيع ذات صلة
حزب الله يعزّي السيستاني بوفاة شقيقه
نائب رئيس المجلس الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب: يسعدنا في هذا اللقاء أن نرحب بكم في لبنان باسم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والطائفة الشيعية
المجلس الشيعي الأعلى يحذر من "مواقف رخيصة" تطال عقائد ومراجع الطائفة الشيعية
بري أبرق إلى السيستاني معزياً بوفاة شقيقه
علي الحسيني

الله السيد

علي الخطي

نائب رئيس

المسلمين

الاسلامي

الدينية

العراق

