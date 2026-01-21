نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يعزي المرجع السيستاني بوفاة شقيقه

ابرق المجلس الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الى المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني معزياً بوفاة شقيقه سماحة اية هادي السيستاني ومما جاء في البرقية:"إننا نعرّب لسماحتكم عن بالغ الحزن والاسى لفقد شقيقكم السيد الجليل اية الله السيد هادي السيستاني، ونسأل الباري عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفسيح من جناته، و نتقدم من سماحتكم ومن المرجعيات والحوزات العلمية و علماء الدين واسرتكم الكريمة، باحر التعازي والمواساة متضرعين الى الباري عز وجل ان يلهمكم وجميع محبيه جميل الصبر والسلوان.اخذ الله بأيديكم لما فيه عزة الإسلام والمسلمين ونبتهل اليه تعالى ان يحفظكم ذخراً للامة الإسلامية والعربية ولشعب الشقيق .انا لله وانا اليه راجعون".