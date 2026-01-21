بري التقي ميقاتي وبو صعب لبحث التطورات السياسية والتشريعية في لبنان

إستقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة السابق ، وبحثا في تطورات الاوضاع العامة في والمنطقة والمستجدات السياسية .واستقبل المجلس النيابي الياس بو صعب، وتم عرض للمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية وعمل اللجان النيابية المتعلقة بملف الاتصالات وقوانين الانتخابات النيابية.وقال بو صعب في تصريح بعد اللقاء:"الكلام الاساسي، كان حول العمل التشريعي وإجتماع الهيئة العامة التي ستلتئم الاسبوع المقبل وإقرار الموازنة في الجلسة المقبلة ، تكلمنا عن القوانين الموجودة في اللجان المشتركة ومنها قانون الإنتخابات ، والفجوة المالية، والقانون الذي تطلبه الحكومة المتعلق بإعادة صياغة او ادخال تعديلات على قانون هيكلة المصارف".أضاف : في موضوع الانتخابات كان الكلام عن اللجان التي تدرس أو أنهت درس مشروع قانون أرسل من الحكومة ، اضافة لقوانين أخرى موجودة في اللجان وكلها لها علاقة بالتعديلات على القانون الحالي او قوانين اخرى لها علاقة بمجلس الشيوخ ، وانا من هذا المنبر بالذات في شهر أيار الماضي على أثر الانتخابات البلدية وفي وقتها كان الكلام أنه لدينا فترة سنة ولكي لا نضيع وقتا وننحرج بالوقت ، قلنا ان هناك نقاطاً تستوجب التوضيح ، هل القانون الحالي قابل للتطبيق؟ إذا نعم دعونا نمضي ونتفق عليه ، وإذا لا كما تطلب الحكومة حالياً عندها مشكلة في الدائرة 16 ، دعونا نعالج الموضوع".وتابع :"عندما تكلمت في أيار الماضي كان الكل يقول لماذا تستبقون الأمور؟ لأننا لا نريد أن نصل وتكون المهل هي أن تكون عائقاً امام هذه الحالة. اليوم الحكومة بعثت مشروع قانون معجلا تطلب فيه أمورا عدة، منها إلغاء الدائرة 16 أو تعليقها لمرة واحدة كما حصل في الماضية وإقامة "ميغا سنتر" للتصويت .حسناً هذا الطلب الذي جاء من الحكومة، في نفس الوقت عند الحكومة تقرير صادر وفقا للقانون الحالي من اللجنة المؤلفة من وزارتي الخارجية والداخلية والبلديات وأعدوا تقريرا يقول ان الدائرة 16 له 100 ألف حل لإجراء الانتخابات على أساسها ، ويضعون في نفس الوقت بعض الأمور التي تشكل عائقا أمام تطبيقها.لكن هذا التقرير لم يصل الى المجلس النيابي، بالتالي نحن لا يمكن ان ندرسه لأنه لم يأت وفقا للأطر القانونية من الحكومة للمجلس. إذاً، الحكومة اليوم عندها إستحقاق الآن في شهر شباط بدعوة الهيئات الناخبة وفقا للقانون الحالي ، وأنا سمعت من دولة الرئيس بري أنه يقول الإنتخابات في أول ايار في موعدها وفق القانون الحالي".واستطرد بو صعب :" لذلك اليوم يجب أن تعمل الحكومة على هذا الأساس، وإذا كان هناك شيء عندها غير واضح ،لابد أن يكون كلامهم من الآن معروفا . اين هي العوائق الموجودة؟ لكي لا نصل الى مكان وتحصل فيه انتخابات في كل لبنان ما عدا دائرة واحدة "ما فيها انتخابات " عندها أي إنسان يمكن ان يقول الانتخابات ما إكتملت عندها يمكن ان يحصل فيها طعن . نتكلم الأمور بكل صراحة ووضوح، يمكن لا أحد يريد ان يتكلم والكل يقول لك انه يريد انتخابات في وقتها وموعدها مع تعديلات عليها، إذا كنا نريد إدخال التعديلات عليها ، للإغتراب لكي ينتخب الـ128 نائبا وقلت اكثرة مرة واكرر أنا اريد الإغتراب ان يصوت للـ128 نائبا ، لكن هذا يتطلب إعادة فتح المهل لكي يتمكن اللبناني في الخارج أن يسجل على أساس ان ينتخب للـ128 وليس كما هو مسجل حالياً لينتخب للنواب خارج لبنان ، هذا إذا فتحنا المهل يعني نكون نطلب تأجيلا".وأكمل :"هناك ناس يسمونه تاجيلا تقنيا او غير تقني او غيره من التسميات ، لكن معناها عدنا الى الدخول في موضوع تأجيل الانتخابات. وهذا الكلام الذي سمعته من الرئيس بري اليوم انه لايريد الدخول في تعديلات، يريد القانون الحالي في وقته وفي اوائل أيار، ولكن على الحكومة ان تكون واضحة معنا في موضوع تطبيق القانون الحالي.والآن نطالب الحكومة ان تبلغنا أنها قادرة على إجراء الانتخابات بالدائرة 16 وإلا فلتعطنا ما هو الحل المطلوب عندها".وتابع :"أيضا تكلمنا في أمور لها علاقة بلجنة التحقيق البرلمانية التي تعمل عملها وهي سوف تعد تقريرا بالملف الموجود بين ايدينا. هناك عدة جلسات للجنة ،عقدنا أكثر من 12-13 جلسة إستماع للوزراء المعنيين ولآخرين تقنيين من الوزارات وغيره، وعندنا أمور نحقق فيها، سيكون هناك تقرير خلال الأشهر القليلة القادمة ، لأنه نحن عندنا مسؤولية أن نصدر تقريرنا، لماذا هذا الشي مهم ، لانه منذ اليوم الاول الرئيس بري قال لي "أنا لن اتدخل في عمل اللجنة وأنتم اكملوا بما تقومون به، ولكن تبينا لنا خلال التحقيق أن وزارة الاتصالات هي الفرصة الضائعة للدولة ، يعني هي كنز يجب ان يستفيد منه لبنان وتستفيد منه خزينته ، لكن تبين لنا ان من يستفيد أكتر شيء هي الشركات الخاصة ، وكل شيء كان معمولا بالوزارة من قوانين ومراسيم موجودة ، الإفادة الاولى كانت للشركات الخاصة وليس للدولة اللبنانية ، هناك مئات ملايين الدولارت ذهبت هدراً في وازرة الاتصالات جراء الاداء في وزارة الاتصالات من ٢٠ سنة الى اليوم ويمكن اكثر ، وبالتالي هناك فرصة في الوزارة والوزير الحالي لتطبيق القانون الذي كان موجودا، وبخاصة "ليبان تليكوم" وغيره ، لانه كما يحصل حاليا لا يوجود استثمارات فيها. هي فرصة إقتصادية ضائعة وكل اللبنانيين يلحظون المعاناة منها يجب ان يكون هناك عملا جذريا في هذا الاتجاه" .واضاف بو صعب : الموضوع الاخر هو الحل للازمة الحالية التي نحن فيها وهو له علاقة كما طالبنا اكثر من مرة ، لا حل الا بتطبيق كامل دستور الطائف. هذا الحل امام اللبنانيين الذي يمكن أن يوصلنا الى مكان يمكن أن نبدأ منه بمستقبل جديد لكل اللبنانيين. جميع اللبنانيين يؤيدونه، اذا كانوا كذلك فلنطبقه ، اولاً بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل اراضيها ، لا نتكلم هنا عن جنوب الليطاني ولا شرقه ولا غربه ، إنما عن كل لبنان ، والامر الآخر هو موضوع قانون الانتخابات وانشاء مجلس الشيوخ ، نعم الحل الوحيد لاجراء الانتخابات ليس كما كل مرة مشاكلنا مع قانون الانتخابات ، حل هذا الامر بتطبيق الطائف مجلس شيوخ وقانون انتخابات خارج القيد الطائفي.لقد سمعت من الرئيس للمرة الثانية انه يقول " شو بينعمل بالداوئر لطمأنة العيش المشترك في لبنان هو معه". اذا كان انشاء مجلس الشيوخ يأخذ من صلاحيات رئيس مجلس النواب الشيعي، الرئيس بري غير معارض ومشجع ، وهو مع اي طرح يطمئن كل الاطراف حفاظا على التوازن والعيش المشترك . علينا ألا نفوت الفرصة لتطبيق كامل لاتفاق الطائف وهذا مخرج بما فيها اللامركزية الادارية الموسعة وانشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية ، هذه الامور التي يمكن ان توصلنا الى حل ، تطبيقه وهو ما يجنبنا العيش بازمات متكررة كل ٤ سنوات" .وفي ما يتعلق بما يحصل في الجنوب وعمل لجنة "الميكانيزم" ، قال بو صعب :"الى الان ما يتبين، ان الاسرائيليين لايريدون حلا وهذا الاتفاق الموجود ليسوا راضين عنه عبروا عن ذلك بعدم تطبيق اي بند من بنوده لم يحترموا هذا الاتفاق منذ اليوم الاول ولا الان ولم يحترموا عمل الميكانيزم".ومن زوار الرئيس يري : رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير.