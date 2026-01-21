إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان هذه البلدات الجنوبيّة: للإخلاء فوراً

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في القرى التالية:
⭕️ قناريت
⭕️ الكفور (النبطية)
⭕️جرجوع
🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة
🔸 نحث سكان المباني… pic.twitter.com/FSTcSPTmGE
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 21, 2026
