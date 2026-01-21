إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان هذه البلدات الجنوبيّة: للإخلاء فوراً

وجّه المتحدّث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ إنذاراً عاجلاً إلى سكان وتحديدًا إلى مواطني القرى التالية:

- قناريت

- (النبطية)

- جرجوع

وقال أدرعي: "سيهاجم الجيش الإسرائيليّ على المدى القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، وذلك للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة. نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم موجودون بالقرب من مباني يستخدمها ، ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر. البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب وتحديدًا في القرى التالية:

⭕️ قناريت

⭕️ الكفور (النبطية)

⭕️جرجوع

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

🔸 نحث سكان المباني… pic.twitter.com/FSTcSPTmGE — (@AvichayAdraee) January 21, 2026