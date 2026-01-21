تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة قناريت
Lebanon 24
21-01-2026
|
09:10
بعد تهديد العدوّ الإسرائيليّ باستهداف أحد المباني في منطقة مكتظة بالسكان في قناريت، تشهد البلدة زحمة سير خانقة، جراء نزوح المواطنين.
