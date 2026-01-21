رسامني عقد سلسلة لقاءات إنمائية مع نواب

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اليوم سلسلة اجتماعات إنمائية مع زواره، في إطار متابعة ملفات المناطق وتعزيز التنسيق مع النواب.

واستقبل الوزير رسامني في مكتبه نائب ، حيث تم بحث واقع المشاريع التي تنفذها الوزارة في وسبل متابعتها، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المقبلة والحاجات الإنمائية الملحّة في المنطقة، بما يساهم في تحسين البنى التحتية وتسهيل حركة المواطنين.

كما عقد الوزير رسامني اجتماعًا مع أمين سر كتلة اللقاء ، تم خلاله بحث عدد من الشؤون الإنمائية، ولا سيما المتعلقة بمنطقة المتن الأعلى. وتركز على أولويات المنطقة في مشاريع البنى التحتية، بما في ذلك صيانة الطرقات، وتعزيز التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لتسريع تنفيذ المشاريع، مع التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة متكاملة للإنماء المتوازن لتلبية حاجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

وفي إطار اللقاءات السياسية، التقى الوزير رسامني الوزير والنائب السابق ، حيث تم استعراض عدد من الأمور المحلية والأوضاع المحيطة بلبنان، وتم تبادل وجهات النظر حول المستجدات الراهنة، إضافة إلى شؤون إنمائية مناطقية تهم مختلف المناطق.

