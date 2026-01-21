تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رسامني عقد سلسلة لقاءات إنمائية مع نواب

Lebanon 24
21-01-2026 | 09:42
رسامني عقد سلسلة لقاءات إنمائية مع نواب
رسامني عقد سلسلة لقاءات إنمائية مع نواب photos 0
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اليوم سلسلة اجتماعات إنمائية مع زواره، في إطار متابعة ملفات المناطق وتعزيز التنسيق مع النواب.
واستقبل الوزير رسامني في مكتبه نائب عكار جيمي جبور، حيث تم بحث واقع المشاريع التي تنفذها الوزارة في محافظة عكار وسبل متابعتها، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المقبلة والحاجات الإنمائية الملحّة في المنطقة، بما يساهم في تحسين البنى التحتية وتسهيل حركة المواطنين.
كما عقد الوزير رسامني اجتماعًا مع أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، تم خلاله بحث عدد من الشؤون الإنمائية، ولا سيما المتعلقة بمنطقة المتن الأعلى. وتركز النقاش على أولويات المنطقة في مشاريع البنى التحتية، بما في ذلك صيانة الطرقات، وتعزيز التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لتسريع تنفيذ المشاريع، مع التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة متكاملة للإنماء المتوازن لتلبية حاجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.
وفي إطار اللقاءات السياسية، التقى الوزير رسامني الوزير والنائب السابق أنور الخليل، حيث تم استعراض عدد من الأمور المحلية والأوضاع المحيطة بلبنان، وتم تبادل وجهات النظر حول المستجدات الراهنة، إضافة إلى شؤون إنمائية مناطقية تهم مختلف المناطق.
