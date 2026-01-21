بعد غارات الجنوب.. اتصالات لسلام وهذا ما طلبه

اتصل من دافوس بقائد الجيش العماد رودولف هيكل للوقوف منه على التطورات الميدانية في الجنوب، كما اتصل بالامين العام للهيئة للإغاثة العميد بسام نابلسي، وبرئيس وحدة في السراي الحكومي السيد زاهي ، طالباً منهما تأمين الاستجابة السريعة وتقديم الدعم المطلوب لكل من أصابه أي ضرر من الاعتداءات .

Advertisement