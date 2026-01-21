قبل القصف.. هذا ما شهدته سماء لبنان

القصف الذي طالَ بلدات جنوبية، اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى الاغتيالات التي تمّت اليوم لعناصر من " "، كلها عمليات جاءت إثر استطلاع جويّ مكثف يوم أمس الثلاثاء، كان لافتاً للأنظار فوق والجوار وصولاً إلى الأوتوستراد الساحلي باتجاه صور.



وأفاد مواطنون بأنَّ الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي لم يُفارق أجواء صيدا وصولاً إلى صور، فيما رُصد أيضاً تحليق مكثف لطائرة مُسيرة فوق .



الاستهدافات هذه تأتي بعد انتهاء التي ضربت قبل أيامٍ قليلة، فيما لوحظ أنه بعد انحسارها، عادت الطلعات الجوية لتزداد بشكلٍ مُكثف.