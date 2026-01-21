إقرار الموازنة سيتمّ قريباً؟

ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة قريباً لإقرار الموازنة.



وقالت المعلومات إنه من المحتمل أن تنعقد الجلسة يوم 27 كانون الثاني الجاري.

إلى ذلك، ذكرت المصادر الصحفية أنّ أنهت، مساء الأربعاء، دراسة موازنة 2026، وسترفع تقريرها لرئيس مجلس النواب في الساعات المقبلة على أن تلتئم لمناقشتها وإقرارها الأسبوع المقبل.

بدوره، قال النائب في تصريح له عبر منصة "أكس": "أنهينا في لجنة المال والموازنة النيابية، إلى جانب زملائي النواب، اليوم دراسة موازنة عام 2026 بكل تفاصيلها، وسعينا لأن تكون أرقامها منطقية، وألا تزيد من كاهل الأعباء على المواطن اللبناني. كما استمعنا إلى مطالب الوزارات وبحثناها مع الوزراء طيلة الفترة الماضية".