إقرار الموازنة سيتمّ قريباً؟

Lebanon 24
21-01-2026 | 12:41
إقرار الموازنة سيتمّ قريباً؟
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة قريباً لإقرار الموازنة.
 

وقالت المعلومات إنه من المحتمل أن تنعقد الجلسة يوم 27 كانون الثاني الجاري.
 
 
 
 
إلى ذلك، ذكرت المصادر الصحفية أنّ لجنة المال أنهت، مساء الأربعاء، دراسة موازنة 2026، وسترفع تقريرها لرئيس مجلس النواب نبيه بري في الساعات المقبلة على أن تلتئم الهيئة العامة لمناقشتها وإقرارها الأسبوع المقبل.
 
 
بدوره، قال النائب إيهاب مطر في تصريح له عبر منصة "أكس": "أنهينا في لجنة المال والموازنة النيابية، إلى جانب زملائي النواب، اليوم دراسة موازنة عام 2026 بكل تفاصيلها، وسعينا لأن تكون أرقامها منطقية، وألا تزيد من كاهل الأعباء على المواطن اللبناني. كما استمعنا إلى مطالب الوزارات وبحثناها مع الوزراء طيلة الفترة الماضية".
 
 
وأكمل: "اليوم، ننتظر رفع تقريرنا، كلجنة نيابية، إلى رئيس المجلس، على أمل أن تلتئم الهيئة العامة لمناقشتها وإقرارها، وبهذا نكون قد أنجزنا ما هو مطلوب ضمن المهل الدستورية المحددة".
لجنة المال: اقرار موازنة وزارة الصحة
لجنة المال: إقرار موازنة وزارة العمل والمساهمة بصندوق الضمان الاجتماعي
لجنة المال: اقرار موازنتي التربية والثقافة
لجنة التربية تناقش تعديل أحكام تنظيم الموازنة المدرسية وتقر اقتراح القانون
رئيس مجلس النواب نبيه بري

الهيئة العامة

لجنة المال

إيهاب مطر

نبيه بري

الدستور

على أمل

