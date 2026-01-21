الهند تتجهُ لـإعادة إعمار منشآت لبنانية.. مذكرة جديدة تمّ توقيعها

وقّعت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان وسفير الهند لدى محمد نور شيخ اتفاقية تعاون بين البلدين، تتعلق بمساهمة الهند في إعادة إعمار منشآت في لبنان.





وبموجب الاتفاقية التي وافقت على مضمونها رئاسة ، وقعت بايراقداريان بإسم والسفير الهندي بإسم حكومة بلاده، على أن تقوم جمهورية الهند بإعادة إعمار منشأت في وبقاعه، ولا سيما في بلدة زوطر الشرقية - النبطية وبلدة - ، بحيث يبدأ العمل في أقرب وقت ممكن.





وعبّرت بايراقداريان عن تقديرها لمبادرة الحكومة الهندية وسفيرها لدى لبنان خصوصاً، على تمويلها إعادة اعمار المنشأتين في النبطيه وزوطر الشرقية، معتبرة أن ذلك "يعكس العلاقات الطيبة بين البلدين وشعبيهما".