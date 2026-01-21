نقابة المصورين دانت ما حصل مع صحافيين في الجنوب: الكاميرا ما زالت هدفاً للعدو

دانت نقابة المُصوّرين الصحافيين في بيان، الاعتداءات الإسرائيليّة التي استهدفت بلدات جنوبية، اليوم الأربعاء، وأدّى إحداها إلى إصابة صحافيين وإعلاميين.



وقال البيان إنّ "ما جرى في وجرجوع وقناريت هو تذكير قاسٍ ومفتوح بأنّ الكاميرا ما زالت هدفاً"، وأضاف: "إنَّ الادّعاءات حول مسافات الأمان لا تحمي أحداً، ولا حتى الإنذارات التي ينشرها يلتزم بها. من يعرف هذا العدوّ يدرك أنّه لا يتردّد في استهداف الصحافيين، وأنّ الكاميرا لا تشكّل له أيّ خطٍّ أحمر".





وختمت: "من هنا، فإنّ توخّي الحيطة والحذر ليس خيارًا، بل ضرورة، فالالتزام المهني لا يجب أن يتحوّل إلى مغامرة غير محسوبة، وتبقى سلامة الزملاء أولويةً عن نقل الصورة والخبر".