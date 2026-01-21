بعد إصابة الصحافيين.. مرقص يدين ويشدد على حماية الجسم الإعلامي

أجرى المحامي الدكتور اتصالات بمديري مؤسسات إعلامية وصحافيين ومصورين للاطمئنان على سلامتهم، عقب القصف الذي استهدف بلدة قناريت في مساء اليوم، وأدى إلى إصابة عدد من الإعلاميين وتضرر معداتهم.



وأدان الوزير تعرض الصحافيين للأخطار أثناء تأديتهم واجبهم المهني، مؤكداً تضامنه الكامل مع الجسم الإعلامي. وشدد على ضرورة حماية العاملين في هذا القطاع وصون سلامتهم، لافتاً إلى أن القوانين والأعراف الدولية، ولا سيما الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الملحقة لعام 1977، تكفل حرية العمل الإعلامي وتمنع استهدافهم تحت أي ذريعة.



وأشار مرقص إلى أن الصحافيين المستهدفين كانوا يمارسون مهامهم في مناطق سكانية متلاصقة وبعيدة عن مواقع ، مؤكداً أن وجودهم وتغطيتهم يندرجان ضمن إطار واجباتهم المهنية التي تتجاوز أي تحذيرات.





Advertisement