تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد إصابة الصحافيين.. مرقص يدين ويشدد على حماية الجسم الإعلامي

Lebanon 24
21-01-2026 | 13:19
A-
A+
بعد إصابة الصحافيين.. مرقص يدين ويشدد على حماية الجسم الإعلامي
بعد إصابة الصحافيين.. مرقص يدين ويشدد على حماية الجسم الإعلامي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أجرى وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص اتصالات بمديري مؤسسات إعلامية وصحافيين ومصورين للاطمئنان على سلامتهم، عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة قناريت في جنوب لبنان مساء اليوم، وأدى إلى إصابة عدد من الإعلاميين وتضرر معداتهم.

وأدان الوزير مرقص تعرض الصحافيين للأخطار أثناء تأديتهم واجبهم المهني، مؤكداً تضامنه الكامل مع الجسم الإعلامي. وشدد على ضرورة حماية العاملين في هذا القطاع وصون سلامتهم، لافتاً إلى أن القوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الملحقة لعام 1977، تكفل حرية العمل الإعلامي وتمنع استهدافهم تحت أي ذريعة.

وأشار مرقص إلى أن الصحافيين المستهدفين كانوا يمارسون مهامهم في مناطق سكانية متلاصقة وبعيدة عن مواقع الغارات، مؤكداً أن وجودهم وتغطيتهم يندرجان ضمن إطار واجباتهم المهنية التي تتجاوز أي تحذيرات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة المصوّرين الصحافيّين تدين استهداف فريق الميادين
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص ينعى الصحافي عيد الأشقر: الإعلام اللبناني خسر قامة مهنية وإنسانية
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرب تشيلسي يشدد على تركيزه على مباراة كارديف بعد الجدل الإعلامي
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: تلفزيون لبنان يعود إلى الضوء بفضل حماية أرشيفه ورقمنته
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24

اتفاقيات جنيف

وزير الإعلام

جنوب لبنان

الإسرائيلي

بول مرقص

بروتوكول

إسرائيل

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:11 | 2026-01-21
Lebanon24
17:05 | 2026-01-21
Lebanon24
16:58 | 2026-01-21
Lebanon24
16:36 | 2026-01-21
Lebanon24
16:21 | 2026-01-21
Lebanon24
15:34 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24