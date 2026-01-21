تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
"لجنة الأسير سكاف": العدوان المستمر على الجنوب يَتطلب موقف رسمياً حازماً لايقافه
Lebanon 24
21-01-2026
|
14:04
اعتبرت "لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف" في بيان، أن "استمرار الإعتداءات الصهيونية اليومية على الجنوب و أهله الصامدين و الصابرين، رغم
التزام
لبنان
بشكل تام بوقف اطلاق النار، بات يتوجب على
الدولة اللبنانية
أن تتخذ موقفاً عملياً حازماً وحاسماً مهما كلف الثمن".
وذكر البيان أنه "بعد كل ما نراه يومياً من تدمير للمتلكات لأهلنا الجنوبيين والبقاعيين وسقوط
الشهداء
والجرحى اغتيالاً بطائرات العدو، لم يعد مسموحاً الصمت والسكوت عن هذه الجرائم بأي شكل من الأشكال".
وأكدت اللجنة "ضرورة التضامن التام من قبل جميع اللبنانيين مع أبناء الجنوب الذين فتحوا قلوبهم مرحبين بالدولة وأجهزتها الأمنية من أجل حمايتهم، لكنهم باتوا يواجهون الغطرسة و الارهاب
الصهيوني
تحت مرأى كل العالم والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، الذين لا يحركون ساكناً لوقف الانتهاكات الاسرائلية والاستباحة لوطننا على الأرض وفي البحر والسماء، حيث يُجسد أبناء الجنوب بتضحياتهم اليومية سداً منيعاً دفاعاً عن لبنان، كما عودونا على مر الزمن".
وختمت بالتأكيد على "ضرورة أن يتمسك لبنان بعناصر قوته التي أثبتت جدواها بحمايته على مر الزمن من خلال معادلة القوة التي جسدتها ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، لأن التضحية والدفاع عن الوطن هو شرف عظيم، أما الانبطاح أمام العدو ومشروعه فهو خسارة كبيرة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، والتاريخ يشهد ان القوة لا يمكن مواجهتها بغير القوة".
