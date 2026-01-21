استهداف "معابر حدودية".. قصف إسرائيلي بين لبنان وسوريا

أعلن الجيش ، مساء اليوم الأربعاء، شنّ غارات جوية استهدفت 4 معابر عند - في منطقة - شرق ، زاعماً أن تلك المعابر يستخدمها " ".



وقال جيش العدو إنه "قتل أحد تجار ومهربي الأسلحة الرئيسيين إثر على الحدود بين لبنان وسوريا"، وذلك وفق بيانٍ صادر عنه.



وتأتي تلك الغارات عند الحدود إثر هجمات جوية شنها العدو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مستهدفاً عدداً من البلدات الجنوبية وهي الكفور، قناريت، جرجوع، والخرايب.





