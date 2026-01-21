تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رابطة قدماء القوى المسلحة: نحذر من أي تعديل على قانون التقاعد

Lebanon 24
21-01-2026 | 14:22
A-
A+

رابطة قدماء القوى المسلحة: نحذر من أي تعديل على قانون التقاعد
رابطة قدماء القوى المسلحة: نحذر من أي تعديل على قانون التقاعد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت رابطة "قدماء القوى المسلحة اللبنانية"، في بيان اليوم، انها تتابع "بقلق بالغ النقاش الدائر حول تعديل قانون التقاعد، الذي يمثل العمود الفقري للأمان الاجتماعي للمتقاعدين"، مؤكدة أن "قانون التقاعد يهدف في جوهره إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين عند بلوغهم سن الشيخوخة أو عند انتهاء خدمتهم، عبر تأمين دخل ثابت (معاش تقاعدي) يضمن لهم العيش بكرامة بعد سنوات طويلة من الخدمة والتضحيات في سبيل الدولة والمجتمع".



أضاف البيان: "مع تطوّر الظروف الاقتصادية والاجتماعية، من الطبيعي أن يخضع القانون للتحديث بما يحفظ حقوق المتقاعدين ويعالج الثغرات القائمة، لا أن يكون مدخلاً للمساس بأسس الحماية الاجتماعية. انطلاقاً من ذلك، تؤكد رابطة قدماء القوى المسلحة على ما يلي:  - التمسك بالوعود السابقة بمضاعفة الرواتب إلى 50%، وزيادة 10% كل ستة أشهر وفق قيمتها بالدولار، واستكمال المساعدات المدرسية للمتقاعدين - التحذير من أي تعديل على قانون التقاعد يأتي استجابة لشروط أو إملاءات خارجية، لا سيما تلك المرتبطة بسياسات صندوق النقد الدولي، التي تتعامل مع أنظمة التقاعد كعبء مالي يجب تقليصه، بدل النظر إليها كحق مكتسب وركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي -  دعوة الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية للمعاشات التقاعدية من خلال:  زيادة إيرادات الخزينة عبر تسوية المخالفات على الأملاك البحرية والنهرية - مكافحة التهريب والاقتصاد غير الشرعي -   تحصيل الضرائب والرسوم العادلة من الجهات القادرة، بدل استهداف الفئات الأكثر ضعفاً"



وتابع: "إن المساس بالمعاشات التقاعدية في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة وارتفاع كلفة المعيشة وانهيار الخدمات الأساسية، يدفع المتقاعد إلى حافة العجز عن تأمين لقمة العيش، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي. وعندما يُدفع الإنسان إلى اليأس الكامل، قد يُجبر على خيارات قصوى لا تُحمد عقباها".



وختم: "تؤكد الرابطة أن المتقاعدين لن يقبلوا أن يكونوا كبش محرقة للسياسات الفاشلة، وتشدد على أن أي مساس بحقوقهم لن يمر دون رد. لن نغرق وحدنا... ومن يستخف بحقوق المتقاعدين يتحمّل كامل المسؤولية عن العواقب. إننا، كمتقاعدين عسكريين، نحذر الحكومة والسلطة من الاستهلاك السياسي لحقوقنا، ونؤكد استعدادنا للدفاع عن لقمة عيشنا بكل الوسائل المتاحة. الميدان والأرض هي الخيار الأجدى إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا. لقمة العيش للشهداء الأحياء وعائلات جميع المتقاعدين مقدسة، ولن نسمح بالمساس بها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الوطني استقبل وفداً من رابطة قدماء القوى المسلحة
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة "قدماء القوى المسلحة": حقوقنا ليست قابلة للمساومة
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"مرحبًا بقداستكم في وطن الأرز"… رسالة من قدماء القوى المسلحة للبابا لاوون
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإيراني: الجيش وبقية القوات المسلحة يرصد تحركات العدو في المنطقة وسيواجه أي مؤامرة بقوة
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 02:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

صندوق النقد الدولي

قانون التقاعد

النقد الدولي

لقمة العيش

بعد سنوات

اللبنانية

النقاش

القادر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:11 | 2026-01-21
Lebanon24
17:05 | 2026-01-21
Lebanon24
16:58 | 2026-01-21
Lebanon24
16:36 | 2026-01-21
Lebanon24
16:21 | 2026-01-21
Lebanon24
15:34 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24