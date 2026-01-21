تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-6
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
رابطة قدماء القوى المسلحة: نحذر من أي تعديل على قانون التقاعد
Lebanon 24
21-01-2026
|
14:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت رابطة "قدماء القوى المسلحة
اللبنانية
"، في بيان اليوم، انها تتابع "بقلق بالغ
النقاش
الدائر حول تعديل
قانون التقاعد
، الذي يمثل العمود الفقري للأمان الاجتماعي للمتقاعدين"، مؤكدة أن "قانون التقاعد يهدف في جوهره إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين عند بلوغهم سن الشيخوخة أو عند انتهاء خدمتهم، عبر تأمين دخل ثابت (معاش تقاعدي) يضمن لهم العيش بكرامة
بعد سنوات
طويلة من الخدمة والتضحيات في سبيل الدولة والمجتمع".
أضاف البيان: "مع تطوّر الظروف الاقتصادية والاجتماعية، من الطبيعي أن يخضع القانون للتحديث بما يحفظ حقوق المتقاعدين ويعالج الثغرات القائمة، لا أن يكون مدخلاً للمساس بأسس الحماية الاجتماعية. انطلاقاً من ذلك، تؤكد رابطة قدماء القوى المسلحة على ما يلي: - التمسك بالوعود السابقة بمضاعفة الرواتب إلى 50%، وزيادة 10% كل ستة أشهر وفق قيمتها بالدولار، واستكمال المساعدات المدرسية للمتقاعدين - التحذير من أي تعديل على قانون التقاعد يأتي استجابة لشروط أو إملاءات خارجية، لا سيما تلك المرتبطة بسياسات
صندوق النقد الدولي
، التي تتعامل مع أنظمة التقاعد كعبء مالي يجب تقليصه، بدل النظر إليها كحق مكتسب وركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي - دعوة الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية للمعاشات التقاعدية من خلال: زيادة إيرادات الخزينة عبر تسوية المخالفات على الأملاك البحرية والنهرية - مكافحة التهريب والاقتصاد غير الشرعي - تحصيل الضرائب والرسوم العادلة من الجهات القادرة، بدل استهداف الفئات الأكثر ضعفاً"
وتابع: "إن المساس بالمعاشات التقاعدية في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة وارتفاع كلفة المعيشة وانهيار الخدمات الأساسية، يدفع المتقاعد إلى حافة العجز عن تأمين
لقمة العيش
، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي. وعندما يُدفع الإنسان إلى اليأس الكامل، قد يُجبر على خيارات قصوى لا تُحمد عقباها".
وختم: "تؤكد الرابطة أن المتقاعدين لن يقبلوا أن يكونوا كبش محرقة للسياسات الفاشلة، وتشدد على أن أي مساس بحقوقهم لن يمر دون رد. لن نغرق وحدنا... ومن يستخف بحقوق المتقاعدين يتحمّل كامل المسؤولية عن العواقب. إننا، كمتقاعدين عسكريين، نحذر الحكومة والسلطة من الاستهلاك السياسي لحقوقنا، ونؤكد استعدادنا للدفاع عن لقمة عيشنا بكل الوسائل المتاحة. الميدان والأرض هي الخيار الأجدى إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا. لقمة العيش للشهداء الأحياء وعائلات جميع المتقاعدين مقدسة، ولن نسمح بالمساس بها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الوطني استقبل وفداً من رابطة قدماء القوى المسلحة
Lebanon 24
وزير الدفاع الوطني استقبل وفداً من رابطة قدماء القوى المسلحة
22/01/2026 02:20:28
22/01/2026 02:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة "قدماء القوى المسلحة": حقوقنا ليست قابلة للمساومة
Lebanon 24
رابطة "قدماء القوى المسلحة": حقوقنا ليست قابلة للمساومة
22/01/2026 02:20:28
22/01/2026 02:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"مرحبًا بقداستكم في وطن الأرز"… رسالة من قدماء القوى المسلحة للبابا لاوون
Lebanon 24
"مرحبًا بقداستكم في وطن الأرز"… رسالة من قدماء القوى المسلحة للبابا لاوون
22/01/2026 02:20:28
22/01/2026 02:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإيراني: الجيش وبقية القوات المسلحة يرصد تحركات العدو في المنطقة وسيواجه أي مؤامرة بقوة
Lebanon 24
الجيش الإيراني: الجيش وبقية القوات المسلحة يرصد تحركات العدو في المنطقة وسيواجه أي مؤامرة بقوة
22/01/2026 02:20:28
22/01/2026 02:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
صندوق النقد الدولي
قانون التقاعد
النقد الدولي
لقمة العيش
بعد سنوات
اللبنانية
النقاش
القادر
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحجار شاجباً الاعتداءات الاسرائيلية: رفض جرائم العدو واجب وطني
Lebanon 24
الحجار شاجباً الاعتداءات الاسرائيلية: رفض جرائم العدو واجب وطني
17:11 | 2026-01-21
21/01/2026 05:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بدر: نحنُ في مرحلة دقيقة والإنتخابات مؤجلة
Lebanon 24
بدر: نحنُ في مرحلة دقيقة والإنتخابات مؤجلة
17:05 | 2026-01-21
21/01/2026 05:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. آخر إعلان بشأن "قطار لبنان"
Lebanon 24
بالفيديو.. آخر إعلان بشأن "قطار لبنان"
16:58 | 2026-01-21
21/01/2026 04:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:36 | 2026-01-21
21/01/2026 04:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري تستنكر عدوان قناريت: العدو لا يقيم اعتباراً للمواثيق الدولية
Lebanon 24
بهية الحريري تستنكر عدوان قناريت: العدو لا يقيم اعتباراً للمواثيق الدولية
16:21 | 2026-01-21
21/01/2026 04:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
04:21 | 2026-01-21
21/01/2026 04:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
04:30 | 2026-01-21
21/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
05:51 | 2026-01-21
21/01/2026 05:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
01:30 | 2026-01-21
21/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل القصف.. هذا ما شهدته سماء لبنان
Lebanon 24
قبل القصف.. هذا ما شهدته سماء لبنان
12:29 | 2026-01-21
21/01/2026 12:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:11 | 2026-01-21
الحجار شاجباً الاعتداءات الاسرائيلية: رفض جرائم العدو واجب وطني
17:05 | 2026-01-21
بدر: نحنُ في مرحلة دقيقة والإنتخابات مؤجلة
16:58 | 2026-01-21
بالفيديو.. آخر إعلان بشأن "قطار لبنان"
16:36 | 2026-01-21
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:21 | 2026-01-21
بهية الحريري تستنكر عدوان قناريت: العدو لا يقيم اعتباراً للمواثيق الدولية
15:34 | 2026-01-21
ما جديد زيارة عون إلى واشنطن؟
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 02:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 02:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 02:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24