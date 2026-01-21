رعاة الجنوب في مرمى المسيّرات.. لقمة العيش مغموسة بالخطر

يعاني رعاة الماشية في ، ولا سيما في القرى القريبة من الحافة الأمامية، من حالة قلق متزايدة أثناء ممارسة أعمالهم اليومية، في ظل التحليق المستمر للمسيّرات المعادية فوق المراعي والوديان المفتوحة.

هذا الواقع دفع العديد منهم إلى تقليص ساعات الرعي أو الابتعاد عن مناطق واسعة، خشية التعرّض لأي استهداف مفاجئ قد يهدد حياتهم وقطعانهم.



ويقول أحد الرعاة لـ"لبنان٢٤" إنّ الخطر لا يقتصر على العمل تحت المسيّرات، بل يمتد إلى مشكلة تصريف المنتجات، إذ بات بيع الحليب ومشتقاته والماشية نفسها أكثر صعوبة مع تراجع حركة الأسواق في القرى وخوف التجّار من الوصول إلى المناطق.

ويضيف أنّ هاجس اندلاع حرب جديدة يطرح سؤالًا مصيريًا لدى الرعاة: يمكن نقل القطعان في حال التصعيد، في ظل غياب أي خطط بديلة أو مناطق آمنة لاستيعابها، ما يجعل مصدر رزقهم مهدّدًا على المستويين الأمني والاقتصادي معًا.