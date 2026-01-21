تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رعاة الجنوب في مرمى المسيّرات.. لقمة العيش مغموسة بالخطر

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-01-2026 | 14:25
رعاة الجنوب في مرمى المسيّرات.. لقمة العيش مغموسة بالخطر
رعاة الجنوب في مرمى المسيّرات.. لقمة العيش مغموسة بالخطر photos 0
يعاني رعاة الماشية في جنوب لبنان، ولا سيما في القرى القريبة من الحافة الأمامية، من حالة قلق متزايدة أثناء ممارسة أعمالهم اليومية، في ظل التحليق المستمر للمسيّرات المعادية فوق المراعي والوديان المفتوحة. 
هذا الواقع دفع العديد منهم إلى تقليص ساعات الرعي أو الابتعاد عن مناطق واسعة، خشية التعرّض لأي استهداف مفاجئ قد يهدد حياتهم وقطعانهم.

ويقول أحد الرعاة لـ"لبنان٢٤" إنّ الخطر لا يقتصر على العمل تحت المسيّرات، بل يمتد إلى مشكلة تصريف المنتجات، إذ بات بيع الحليب ومشتقاته والماشية نفسها أكثر صعوبة مع تراجع حركة الأسواق في القرى وخوف التجّار من الوصول إلى المناطق.
 ويضيف أنّ هاجس اندلاع حرب جديدة يطرح سؤالًا مصيريًا لدى الرعاة: إلى أين يمكن نقل القطعان في حال التصعيد، في ظل غياب أي خطط بديلة أو مناطق آمنة لاستيعابها، ما يجعل مصدر رزقهم مهدّدًا على المستويين الأمني والاقتصادي معًا.
المصدر: خاص لبنان 24
"خاص لبنان24"

