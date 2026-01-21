تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
برّي: لم يعد يجدي لبنان بيانات الشجب والإدانة

Lebanon 24
21-01-2026 | 15:19
برّي: لم يعد يجدي لبنان بيانات الشجب والإدانة
تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الوقائع الميدانية جراء العدوان الجوي الإسرائيلي الذي إستهدف مساء اليوم الأربعاء، بلدات قناريت، الخرايب، الكفور، جرجوع وأنصار، وأعطى توجيهاته للأجهزة المختصة في الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية ومكتب الخدمات الاجتماعية في حركة أمل والمجالس البلدية المعنية بوضع كل إمكاناتها بتصرف عشرات العائلات التي دمرت منازلها وأصبحت بلأ مأوى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.

وتعليقًا على العدوان الاسرائيلي، اكتفى بري بالقول: "لم يعد يجدي لبنان واللبنانيين بيانات الشجب والإدانة، ما ينقذ لبنان ويحرر أرضه ويحصنه في مواجهة العدوانية الإسرائيلية الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى الذين سقطوا اليوم لا سيما الاعلاميون منهم".
رئيس مجلس النواب نبيه بري

المجالس البلدية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نبيه بري

حركة أمل

إسرائيل

إسلامي

