بهية الحريري تستنكر عدوان قناريت: العدو لا يقيم اعتباراً للمواثيق الدولية

استنكرت النائب السابقة العدوان الذي استهدف بلدة قناريت، وما نتج عنه من إصابات في صفوف المدنيين والصحافيين أثناء تأديتهم لعملهم في نقل الأحداث.





وأكدت في تصريح لها أن ما يشهده الجنوب من اعتداءات إسرائيلية متواصلة تستهدف الآمنين وتوقع الجرحى وتلحق دماراً بالمنشآت المدنية، "تثبت أن هذا العدو لا يقيم اعتباراً لأية اتفاقات أو مواثيق أو أعراف إنسانية أو دولية".





وختمت الحريري بإدانة هذا العدوان، سائلة الله الشفاء للجرحى والسلامة لأهالي الجنوب ولجميع اللبنانيين.







Advertisement