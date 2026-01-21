تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تصاعد التشتّت السياسي حيال الانتخابات.. والتأجيل التقني يتقدم مع تسوية

Lebanon 24
21-01-2026 | 22:08
تصاعد التشتّت السياسي حيال الانتخابات.. والتأجيل التقني يتقدم مع تسوية
تصاعد التشتّت السياسي حيال الانتخابات.. والتأجيل التقني يتقدم مع تسوية photos 0
برزت أمس مجموعة محطات متصلة باستحقاق الانتخابات النيابية أبرزت تصاعد التشتت السياسي، فيما كشف مصدر نيابي مطلع ان الملف سيتحرك نحو الحسم في شباط المقبل بعد اسبوعين او ثلاثة من اقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري.
واستبعد في حديث ل" الديار" فكرة التمديد للمجلس لسنة او سنتين على الرغم من ان هناك جهات داخلية وربما خارجية تسعى لهذا الامر، مشيرا الى ان الاجواء السائدة ترجح اجراء الانتخابات في موعدها مع تأجيل تقني من ايار الى تموز المقبل.
وقال ان الامور تسير في هذا الاتجاه مع تزايد فرص التسوية التي صارت معلومة والتي تقضي بمشاركة المغتربين في التصويت والاقتراع في لبنان وليس في بلدان الانتشار مع الغاء المقاعد الستة الاضافية المخصصة لهم وفق القانون النافذ.
واشار المصدر النيابي الى انه تجري معالجة وفكفكة بعض التعقيدات الداخلية والخارجية لحسم هذه التسوية، متوقعا ان تنشط هذه العملية خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وامس جدد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال استقباله أعضاء السلك القنصلي التأكيد "أن الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في وقتها لانها استحقاق دستوري ويعزز مصداقيتنا أمام الخارج، كما إنها من ضمن الإصلاحات التي تجرى، ولا يمكن القيام بجزء فقط منها".
كما لفت إلى أن "مشروع قانون الفجوة المالية تعرّض للانتقادات حتى قبل أن يقدّم إلى المجلس النيابي. لكن المهم أن الحكومة وضعت مشروع قانون رغم أنه غير كامل أو عادل بالمطلق، ولكن بات هناك مشروع يمكن للجان النيابية ومجلس النواب مناقشته ووضع الملاحظات عليه، قبل أن يرفع اليّ لاتمام الملاحظات عليه، وإذا لزم الأمر أعيده إلى البرلمان مجدداً. لكن بات المودع على يقين أن أمواله لن تذهب أدراج الرياح، ويمكن استعادتها خلال فترة محددة، بدل أن يبقى في المجهول".
وبدوره، شدد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بعد لقائه الرئيس عون "على ضرورة احترام المهل الدستورية في ما يخصّ الانتخابات النيابية والالتزام بالقانون النافذ. وشرحت لفخامة الرئيس أهمية موضوع الانتشار، والمخطط القائم لتطيير حق المنتشرين بالاقتراع، بمعزل عن طريقة الاقتراع، إنما تطيير هذا الحق هو جريمة كبرى بحق الوطن".
ونقل نائب رئيس مجلس النواب النائب إلياس بو صعب عن رئيس المجلس نبيه بري أنه "لا يريد الدخول بتعديلات ويريد القانون الحالي بوقته وفي أوائل أيار"، وقال بو صعب: "على الحكومة أن تكون واضحة معنا بموضوع تطبيق القانون الحالي، والآن نطالب الحكومة أن تبلغنا أنها قادرة على إجراء الانتخابات بالدائرة 16 وإلا فلتعطنا ما هو الحل المطلوب عندها".
وكتبت" نداء الوطن": شكلت زيارة رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل لرئيس الجمهورية، مفاجأة في توقيتها ودلالاتها؛ إذ كشفت مصادر عليمة أن الأخير تلقف إشارات عربية وازنة وواضحة، لا سيما من الرياض والدوحة، تضعه أمام حتمية مواكبة التوازنات الإقليمية الجديدة والاصطفاف خلف الرئيس جوزاف عون في معركة استعادة السيادة. وتعكس هذه الخطوة، وفق المصادر، "انعطافة سياسية" لباسيل الذي نادى من القصر الجمهوري بـ "وحدة السلاح تحت إمرة الجيش"، وهو موقف يتقاطع مباشرة مع المسارات العربية والدولية تجاه لبنان، وقد تكون له تداعيات على علاقة "التيار" السيّئة بـ "الحزب"، وخلط أوراق التحالفات الانتخابية.
التيار الوطني الحر

التيار الوطني

جبران باسيل

نائب رئيس

نبيه بري

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

