تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مشروع الرواتب ينتظر الحسم والقطاع العام يتجه الى التصعيد.. جلسة نيابية لإقرار الموازنة قبل نهاية الشهر

Lebanon 24
21-01-2026 | 22:08
A-
A+
مشروع الرواتب ينتظر الحسم والقطاع العام يتجه الى التصعيد.. جلسة نيابية لإقرار الموازنة قبل نهاية الشهر
مشروع الرواتب ينتظر الحسم والقطاع العام يتجه الى التصعيد.. جلسة نيابية لإقرار الموازنة قبل نهاية الشهر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
برز موضوع رواتب القطاع العام في ظل تصعيد النقابات وروابط العاملين في هذا القطاع مواقفها بسبب الوضع الاجتماعي المتردي وتأخر الحكومة في التصدي لهذه الازمة.
وكشفت مصادر ادارية ومالية لـ«الديار» ان الحكومة بعد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بحضور الجهات الادارية والمالية الرسمية لديها مشروع متكامل لتصحيح وزيادة الرواتب والمعاشات في القطاع العام وفق مراحل متتالية على مدى خمس سنوات، مشيرة الى ان هذا المشروع يشمل المدنيين والعسكريين وجميع المتقاعدين.
وقالت المصادر ان هذا الموضوع صار بيد الحكومة التي وعدت بدرسه، وان البت به مرتبط بموقفها وقرارتها في هذا الشأن.
واستبعدت رغم التصعيد والضغوط المتزايدة من قبل الروابط والهيئات التي تمثل العاملين في القطاع العام ان تباشر الحكومة في حسم هذا الموضوع قبل بداية الربيع المقبل استنادا لاجواء جلسة مجلس الوزراء الاخيرة والى ما سمعته الجهات النقابية المعنية من الرئيس نواف سلام.
ويتواصل اضراب موظفي القطاع العام حتى الاحد المقبل في اجواء تؤشر الى مزيد من التصعيد.
وشهد امس تظاهرة حاشدة امام وزارة التربية للمعلمين في القطاع الثانوي والاساسي الرسميين وبمشاركة من تجمع روابط القطاع العام والمتقاعدين.
ولوح ممثلو المعلمين بالاضراب المفتوح، واكدوا على الاتجاه نحو التصعيد والاعتصامات اليومية امام مجلس النواب.
وحذروا من ان استمرار المماطلة تدفعهم الى اتخاذ خطوات تصعيدية تصل الى اعلان العصيان التربوي.
وبدوره اكد تجمع الروابط في القطاع العام على وجوب تصحيح شامل للرواتب والمعاشات للعاملين في القطاع العام من عسكريين ومدنيين وجميع المتقاعدين.
واكدت رابطة موظفي الادارة العامة في بيان لها امس على الاستمرار في الاضراب العام حتى الاحد المقبل.
وقالت مصادر فيها ان الامور تتجه الى التصعيد في ظل سياسة التسويف القائمة.
نيابيا، انهت لجنة المال والموازنة مساء امس دراسة مواد موازنة الـ2026، وفي الساعات المقبلة سيرفع رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان تقريره، على ان تلتئم الهيئة العامة لمناقشة الموازنة واقرارها قبل نهاية الشهر.
وكتب فؤاد بزي في" الاخبار": تحت عنوان تعديل قيمة رواتب موظفي القطاع العام وإنصافهم، قرّرت السلطة السياسية في لبنان الانتقام من الموظفين وضرب مكتسباتهم التاريخية من رواتب، وتقديمات اجتماعية، وأمان وظيفي. وللغاية، أوكلت المهمة إلى مجلس الخدمة المدنية الذي يُفترض أن يكون «ضنيناً» على حقوق الموظفين، إلا أن هذا الأخير قدّم مشروعاً يشطب من النقاش فكرة وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة، ويستبدلها بعملية «ترقيع» مستمرة منذ عام 2020، وتقوم على فكرة مضاعفة أساس الراتب، وفي محصّلتها النهائية لا تعيد للرواتب سوى 77% من قيمتها التي كانت عليها عام 2019 ضمن مدّة تنتهي في عام 2030. وعملية الشطب من الحقوق والمكتسبات هذه لا تعود مستغربة، عندما يذكر محضر مجلس الوزراء أنّ المشروع وُضع تحت إشراف شركة «sigma» الأميركية التي شاركت في دراسة الوضع الحالي للرواتب والجدوى المالية للزيادات، وأخذ برأي كلّ من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول النتائج المالية للمشروع. وفي مقابل هذه الفوضى المالية، لم يُقدِم مجلس الخدمة المدنية في مشروعه على إعادة ترتيب التقديمات، بل استمرّ في ذات النهج القائم على إعطاء زيادات على الرواتب على شكل مضاعفة لأساس الراتب.
وكتبت زينب بزي في" الاخبار": اختارت الدولة أن تتدّخل لا لتصحيح المعاشات التقاعدية، بل لتقليصها من نسبة 85% من الراتب الأخير إلى 70% وأقل في أبواب محدّدة، فضلاً عن تقليص نسبة الاستفادة من المعاش التقاعدي للموظف المتوفي. فمشروع مجلس الخدمة المدنية الذي بدأ النقاش فيه فعلياً في مجلس الوزراء، والذي يتضمن باباً مخصّصاً لهذا الأمر بعنوان «تعديل بعض الأحكام الخاصة بالتقاعد والصرف من الخدمة»، يضيف قيوداً جديدة على ما تبقى من هذا الدخل.
يرى الخبير والمستشار في التنمية والسياسات الاجتماعيّة ومكافحة الفقر أديب نعمة، أنّ الإشكالية تكمن في المنطق الذي تنطلق منه المشاريع مثل مشروع تعديل نظام التقاعد. ويلفت إلى أن أي تعديل لنظام التقاعد يجب أن يستند إلى حدّ أدنى من المعايير الاجتماعية التي لا يجوز المساس بها، وإلى دراسة واقعية تأخذ في الحسبان أوضاع المتقاعدين ومستوى الفقر وكلفة المعيشة الفعلية.ويتساءل نعمة عمّا إذا كان المشروع قد أُعدّ فعلاً بناءً على دراسات اجتماعية أو اقتصادية شاملة، أو بناء على عمل لجان متخصّصة درست أوضاع الناس وحاجاتهم في المرحلة الراهنة. فمن الواضح بالنسبة إليه، أن غالبية المواطنين صاروا بحاجة إلى نوع من المساعدة الاجتماعية. وفي رأيه، فإن الدولة لا تُبدي أي جهد فعلي لمعرفة أوضاع الموظفين والمتقاعدين، بل تختزل النقاش بسؤال واحد: كيف يمكن خفض الإنفاق العام؟
وينتقد نعمة حصر المقاربة بالجوانب المالية والموازنة فقط، من دون أي مراعاة للجوانب الاجتماعية أو الاقتصادية، معتبراً أنّ هناك بدائل أكثر عدالة كان يمكن اللجوء إليها بدلاً من تحميل المتقاعدين والموظفين كلفة التصحيح، كفرض ضرائب على الثروة، أو على الأملاك البحرية أو على العقارات الكبيرة، وهي مصادر إيرادات محتملة قد تدرّ على الخزينة أضعاف ما يتم اقتطاعه من حقوق المتقاعدين. كما يربط نعمة أي نقاش بشأن خفض المعاشات، بوجود شبكة حماية اجتماعية فعلية، معتبراً أنّه لا يمكن الحديث عن تقليص التقديمات في بلد لا يؤمّن لمواطنيه خدمات أساسية كالضمان الصحي الشامل، الكهرباء، النقل العام والبنى التحتية الأساسية. ويشدّد على أنّ ملاحظاته لا تشكّل قراءة تفصيلية لكل مادة من مواد المشروع، بل توصيفاً للتوجّه العام الذي يحكم البلد اليوم، وهو توجّه قائم، بحسب تعبيره، على هاجس خفض الإنفاق فقط لا غير.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أزمة رواتب القطاع العام في مرحلة التصعيد وكلام عن حلول جزئيّة لا "تكسر الخزينة "
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 08:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: مجلس الوزراء في صدد تحسين رواتب العسكريين إسوة برواتب العاملين في القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 08:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
التأجيل التقني للإنتخابات لن يتجاوز 3 أشهر.. الموازنة تستدرج جلسات الحسم الانتخابي والمالي
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 08:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال تستعد لإنهاء مشروع الموازنة قبل منتصف كانون الثاني
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 08:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

مجلس الوزراء

البنك الدولي

النقد الدولي

ابراهيم

الثروة

النقاش

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:58 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:22 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2026-01-22
Lebanon24
01:15 | 2026-01-22
Lebanon24
01:00 | 2026-01-22
Lebanon24
00:58 | 2026-01-22
Lebanon24
23:22 | 2026-01-21
Lebanon24
23:20 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24