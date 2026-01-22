"الكتائب والقوات": التحالف لم يُحسم بعد

أفادت مصادر سياسية مطلعة بأن " " يضع في المرحلة الحالية أولوية واضحة لإمكان التحالف الانتخابي مع " "، رغم عدم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق نهائي بين الطرفين.وتؤكد المصادر أن " "، انطلاقاً من هذا التوجه، يتجنب إعطاء أي التزامات مسبقة لأي شخصية أو حزب أو طرف سياسي آخر، سواء من "القوى التغييرية" أو "السيادية" أو التقليدية.وبحسب المصادر نفسها، فإن الحزب يفضّل إبقاء هامش المناورة مفتوحاً بانتظار تبلور المشهد السياسي والتحالفات النهائية، على قاعدة اختيار الشراكات التي يراها الأكثر انسجاماً مع مصلحته .مصادر اخرى قالت" ان النقاشات والاتصالات السياسية بين الحزبين لم تسفر بعد عن حسم التحالف الانتخابي الكامل والشامل في كل "، مشيرة الى" ان هذا التحالف سيكون في بعض المناطق مُعلناً وصريحاً بينما في مناطق أخرى قد لا يكون كذلك".المصادر قالت "إن الحزبين سيعملان على "ذات الموجة" انتخابياً في المناطق التي لن يُعلن التحالف فيها بشكل واضح، ما يعني أن التقارب بينهما سيكونُ على القطعة".