أيوب تنتقد إدراج مواد إضافية بموازنة 2026: تجاوز للأصول والدستور

كتبت النائبة على منصة "إكس": "ما حصل البارحة بعد الانتهاء من مناقشة المواد المعلقة في مشروع قانون موازنة 2026 في والموازنة ليس تفصيلاً تقنياً، بل تشريع خارج الأصول تجاوز لصلاحيات مسّ بحقوق النواب داخل اللجنة ومحاولة تحويل لجنة المال إلى منصة لإدخال مواد قانونية أو حتى تعديل قوانين لم تدرج في مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة بأكثرية الثلثين وأحالته إلى مجلس النواب".



أضافت: " نحن في تكتل الجمهورية القوية صوّتنا ضد مبدأ إدراج رزمة إضافية من المواد أرسلها في اليوم نفسه، من دون توزيعها على النواب ومن دون أن تكون مقرّة في مجلس الوزراء. ما حصل تجاوز للأصول والدستور ومحاولة لتمرير مواد على القطعة. الموازنة ليست صندوق بريد والدولة لا تُبنى بالمخالفات. المؤسف ليس فقط كتاب وزير المال المؤسف أن بعض النواب قبلوا مناقشة مواد لم يطّلعوا عليها ولم تُوزّع عليهم. هكذا تُضرب الرقابة وتُشرّع المخالفات. نحن في الجمهورية القوية قلناها بوضوح: صوّتنا ضد المبدأ وضد تحويل الموازنة إلى منصة تمرير والحسم سيكون في ".

