تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أيوب تنتقد إدراج مواد إضافية بموازنة 2026: تجاوز للأصول والدستور

Lebanon 24
22-01-2026 | 03:16
A-
A+

أيوب تنتقد إدراج مواد إضافية بموازنة 2026: تجاوز للأصول والدستور
أيوب تنتقد إدراج مواد إضافية بموازنة 2026: تجاوز للأصول والدستور photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت النائبة غادة أيوب على منصة "إكس": "ما حصل البارحة بعد الانتهاء من مناقشة المواد المعلقة في مشروع قانون موازنة 2026 في لجنة المال والموازنة ليس تفصيلاً تقنياً، بل  تشريع خارج الأصول تجاوز لصلاحيات مجلس الوزراء مسّ بحقوق النواب داخل اللجنة ومحاولة تحويل لجنة المال إلى منصة لإدخال مواد قانونية أو حتى تعديل قوانين لم تدرج في مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة بأكثرية الثلثين وأحالته إلى مجلس النواب".

أضافت: " نحن في تكتل الجمهورية القوية صوّتنا ضد مبدأ إدراج رزمة إضافية من المواد أرسلها وزير المالية في اليوم نفسه، من دون توزيعها على النواب ومن دون أن تكون مقرّة في مجلس الوزراء. ما حصل تجاوز للأصول والدستور ومحاولة لتمرير مواد على القطعة. الموازنة ليست صندوق بريد والدولة لا تُبنى بالمخالفات. المؤسف ليس فقط كتاب وزير المال المؤسف أن بعض النواب قبلوا مناقشة مواد لم يطّلعوا عليها ولم تُوزّع عليهم. هكذا تُضرب الرقابة البرلمانية وتُشرّع المخالفات. نحن في الجمهورية القوية قلناها بوضوح: صوّتنا ضد المبدأ وضد تحويل الموازنة إلى منصة تمرير والحسم سيكون في الهيئة العامة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رازي الحاج: مواد إضافية في الموازنة خارج الأصول الدستورية
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال تناقش موازنة 2026
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال: موازنة 2026 ستضمن الحد الأدنى من العدالة لموظفي القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعتمد موازنة دفاع قياسية لعام 2026 بـ112 مليار شيكل
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة العامة

مجلس الوزراء

وزير المالية

لجنة المال

البرلمانية

غادة أيوب

البرلمان

أيوب على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:41 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:27 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:26 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:18 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:17 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:41 | 2026-01-22
Lebanon24
06:27 | 2026-01-22
Lebanon24
06:26 | 2026-01-22
Lebanon24
06:18 | 2026-01-22
Lebanon24
06:17 | 2026-01-22
Lebanon24
06:12 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24