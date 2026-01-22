تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رازي الحاج: مواد إضافية في الموازنة خارج الأصول الدستورية

Lebanon 24
22-01-2026 | 03:33
A-
A+

رازي الحاج: مواد إضافية في الموازنة خارج الأصول الدستورية
رازي الحاج: مواد إضافية في الموازنة خارج الأصول الدستورية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب النائب رازي الحاج على منصة "إكس": "مخالفات واضحة في مناقشة الموازنة داخل لجنة المال والموازنة: بعد تجفيف الاحتياطي، وخصوصًا لصالح مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة من دون رقابة حقيقية، طُرحت أكثر من 20 مادة إضافية من قبل وزارة المالية خارج كل الأصول الدستورية والتشريعية، فقط للبحث عن إيرادات جديدة بلا تبرير، بلا دراسة جدوى، وبأرقام مجهولة. اعترضنا كنواب تكتل الجمهورية القوية على مناقشة مواد ملحقة بحجم نصف عدد مواد الموازنة الأساسية، أعدّها موظفون في وزارة المال، فيما الحكومة في دافوس تبحث عن آفاق اقتصادية جديدة، للأسف يغرق المجلس بمزيد من الترقيع.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أيوب تنتقد إدراج مواد إضافية بموازنة 2026: تجاوز للأصول والدستور
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رازي الحاج: مقاطعتنا للجلسة التشريعية غدًا سببها الاستمرار في تجاوز النظام الداخلي
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رازي الحاج: لخروج حزب الله من حالة الإنكار
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس القضاء العراقي يؤكد ضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية دون تدخل خارجي
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة العليا للإغاثة

وزارة المالية

مجلس الجنوب

لجنة المال

الجمهوري

جمهورية

الدستور

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:41 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:27 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:26 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:18 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:17 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:41 | 2026-01-22
Lebanon24
06:27 | 2026-01-22
Lebanon24
06:26 | 2026-01-22
Lebanon24
06:18 | 2026-01-22
Lebanon24
06:17 | 2026-01-22
Lebanon24
06:12 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24