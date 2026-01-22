رازي الحاج: مواد إضافية في الموازنة خارج الأصول الدستورية

كتب النائب رازي الحاج على منصة "إكس": "مخالفات واضحة في مناقشة الموازنة داخل والموازنة: بعد تجفيف الاحتياطي، وخصوصًا لصالح والهيئة للإغاثة من دون رقابة حقيقية، طُرحت أكثر من 20 مادة إضافية من قبل خارج كل الأصول الدستورية والتشريعية، فقط للبحث عن إيرادات جديدة بلا تبرير، بلا دراسة جدوى، وبأرقام مجهولة. اعترضنا كنواب تكتل الجمهورية القوية على مناقشة مواد ملحقة بحجم نصف عدد مواد الموازنة الأساسية، أعدّها موظفون في وزارة المال، فيما الحكومة في دافوس تبحث عن اقتصادية جديدة، للأسف يغرق المجلس بمزيد من الترقيع.