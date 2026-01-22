انطلاق أعمال لجان شراء التبغ في البقاع

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " " أن" أعمال لجان شراء محاصيل تبغ بدأت نهار الأربعاء بتاريخ 21/1/2026 في ".



وأوضحت "الريجي" في بيان أن" مركزين خُصصا لشراء المحاصيل"، متوقعةً أن" تنتهي أعمال تسلُّمها "خلال شهر تقريبا".

Advertisement