رجي يبحث العلاقات مع سفيري الهند وروسيا: دعوة لزيارة نيودلهي ومطالبة بالضغط على إسرائيل

استقبل والمغتربين يوسف رجي سفير ، محمد نور شيخ، الذي سلّمه دعوة رسمية للمشاركة في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الهند والدول العربية المقرر عقده في نيودلهي بتاريخ 31 كانون الثاني 2026. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون ، حيث أعرب رجي عن تقديره للدور الهندي ضمن قوات "اليونيفيل" في دعم الاستقرار.



وفي سياق آخر، بحث الوزير رجي مع السفير الروسي، ألكسندر روداكوف، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وشدد رجي على متانة الروابط مع ، مطالباً إياها بالضغط على لوقف اعتداءاتها والانسحاب من النقاط المحتلة وتحرير الأسرى.



كما دعا رجي للتوسط مع الدول المعنية لتغليب الحل الدبلوماسي في ، وتسهيل قرار الحكومة الرامي إلى حصر السلاح.





