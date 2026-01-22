تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رجي يبحث العلاقات مع سفيري الهند وروسيا: دعوة لزيارة نيودلهي ومطالبة بالضغط على إسرائيل

Lebanon 24
22-01-2026 | 05:44
A-
A+
رجي يبحث العلاقات مع سفيري الهند وروسيا: دعوة لزيارة نيودلهي ومطالبة بالضغط على إسرائيل
رجي يبحث العلاقات مع سفيري الهند وروسيا: دعوة لزيارة نيودلهي ومطالبة بالضغط على إسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سفير جمهورية الهند، محمد نور رحمن شيخ، الذي سلّمه دعوة رسمية للمشاركة في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الهند والدول العربية المقرر عقده في نيودلهي بتاريخ 31 كانون الثاني 2026. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي، حيث أعرب رجي عن تقديره للدور الهندي ضمن قوات "اليونيفيل" في دعم الاستقرار.

وفي سياق آخر، بحث الوزير رجي مع السفير الروسي، ألكسندر روداكوف، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وشدد رجي على متانة الروابط مع موسكو، مطالباً إياها بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من النقاط المحتلة وتحرير الأسرى.

كما دعا رجي روسيا للتوسط مع الدول المعنية لتغليب الحل الدبلوماسي في لبنان، وتسهيل قرار الحكومة الرامي إلى حصر السلاح.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشيخ محمد بن زايد يصل نيودلهي في زيارة عمل لتعزيز علاقات الإمارات والهند
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: "رئيس إقليم أرض الصومال" قبل دعوة نتنياهو لزيارة إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء تحدث مع الرئيس البوليفي ودعاه إلى زيارة إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير الصين لدى واشنطن: ندعو لتعزيز العلاقات الثنائية مع أميركا
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول العربية

وزير الخارجية

دبلوماسي

إسرائيل

الثنائي

جمهورية

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:37 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-01-22
Lebanon24
10:42 | 2026-01-22
Lebanon24
10:35 | 2026-01-22
Lebanon24
10:34 | 2026-01-22
Lebanon24
10:26 | 2026-01-22
Lebanon24
10:25 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24