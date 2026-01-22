ما صحة فصل "الأخبار" لموظفيها؟

افادت مصادر معنية ان صحيفة "الاخبار" تقوم بعملية اعادة هيكلة نظرا للاوضاع الاقتصادية التي يمر بها البلد، وقد قامت بتخفيف محدد للكادر العامل في الجريدة، ولكن ليس بالشكل المضخّم الذي انتشر عبر بعض وسائل الاعلام.

