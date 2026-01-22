الجامعة اللبنانية تشارك في إطلاق WISEMED المبادرة المتوسطية لمعالجة ندرة المياه في الزراعة

شاركت ، ممثلة برئيسها الدكتور بسام بدران ومنسقة مكتب العلاقات الخارجية الدكتورة فيرونيك كاسبار، في إطلاق مبادرة WISEMED لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه وتقوية قدرة القطاع الزراعي على مواجهة ندرتها، وذلك في اجتماع رسمي عقد في إيطاليا بتاريخ 14 كانون الثاني 2026.



يجمع" WISEMED المشروع المتوسطي المشترك لإدارة المياه وحفظها" شركاء ومؤسسات من مختلف أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط لدفع عجلة الحلول المستدامة التي تعزز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة ندرة المياه، ومعالجة أحد أكثر التحديات إلحاحًا في المنطقة وهي "ندرة المياه في الزراعة".



ويقود معهد التعاون الجامعي (ICU)بتمويل من مشروع WISEMED الذي يمتد 36 شهرًا حتى عام 2028، ويركز على تعزيز تبني تدابير الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه في الزراعة المروية على مستوى الأحواض المائية.



خلال الاجتماع الافتتاحي، أعلن شركاء المشروع من وتونس وإسبانيا وإيطاليا ولبنان ومصر واليونان وتركيا، انطلاق شبكة تعاون متوسطية تهدف إلى تبادل المعرفة وتجربة الحلول التجريبية وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والسلطات العامة والجهات المعنية المحلية.



ويهدف مشروع WISEMED إلى اختبار وتوسيع نطاق أنظمة الري المستدامة وتحسين كفاءة استخدام المياه بما في ذلك استخدام مصادر المياه غير التقليدية، إضافة إلى دعم سياسات المياه القائمة على الأدلة وتعزيز النظم البيئية المائية المحلية من خلال ربط مقدمي الخدمات والمؤسسات والجهات الفاعلة المالية.

