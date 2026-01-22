تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
سلام يبحث مع وزير خارجية فرنسا تداعيات أوضاع المنطقة على لبنان
Lebanon 24
22-01-2026
|
06:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
لقاءاته الدبلوماسية على هامش "منتدى دافوس" العالمي، حيث عقد اجتماعاً بارزاً مع
وزير الخارجية
الفرنسي جان نويل
بارو
، تركّز على التحديات الراهنة التي يواجهها
لبنان
.
تناول اللقاء بشكل أساسي التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي مخصص لدعم القوات المسلحة
اللبنانية
، انطلاقاً من الرؤية الفرنسية-الدولية التي تعتبر
المؤسسة العسكرية
الركيزة الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.
وفي شقّ الإصلاحات، استعرض سلام مع الوزير الفرنسي مسار النهوض الاقتصادي، مع تركيز خاص على قانون "الفجوة المالية". واعتبر الجانبان أن هذا القانون يشكل خطوة محورية لإعادة الانتظام المالي، ويهدف بشكل أساسي إلى "استعادة الودائع" وتعزيز الثقة الدولية بالنظام المالي اللبناني، مما يمهد الطريق لمزيد من الدعم من الشركاء الدوليين.
