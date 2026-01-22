سلام يبحث مع وزير خارجية فرنسا تداعيات أوضاع المنطقة على لبنان

واصل الدكتور لقاءاته الدبلوماسية على هامش "منتدى دافوس" العالمي، حيث عقد اجتماعاً بارزاً مع الفرنسي جان نويل ، تركّز على التحديات الراهنة التي يواجهها .





تناول اللقاء بشكل أساسي التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي مخصص لدعم القوات المسلحة ، انطلاقاً من الرؤية الفرنسية-الدولية التي تعتبر الركيزة الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.





وفي شقّ الإصلاحات، استعرض سلام مع الوزير الفرنسي مسار النهوض الاقتصادي، مع تركيز خاص على قانون "الفجوة المالية". واعتبر الجانبان أن هذا القانون يشكل خطوة محورية لإعادة الانتظام المالي، ويهدف بشكل أساسي إلى "استعادة الودائع" وتعزيز الثقة الدولية بالنظام المالي اللبناني، مما يمهد الطريق لمزيد من الدعم من الشركاء الدوليين.





