سرق مبلغًا ضخمًا من داخل خزنة مطعم في البترون… وهذا ما حلّ به بعد ساعات معدودة فقط (صورة)

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة- البــــــلاغ التّالــــــي:



بتاريخ 17-01-2025، ادّعى مدير أحد المطاعم في (ع. ل. ب، مواليد عام 1983، لبناني) أنّ مجهولًا أقدم في التّاريخ ذاته على سرقة مبلغ مالي قُدِّر بحوالي /4,932/ دولارًا أميركيًا من داخل خزنة المطعم، من دون حصول عمليّة كسر أو خلع.



على الأثر، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، تمكّنت ، في خلال فترة وجيزة، من تحديد هويّة الفاعل، ويُدعى:



ع. ب. (مواليد عام 2000، لبناني)

بالتّاريخ ذاته، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة، في خلال ساعات معدودة، من تنفيذ كمينٍ محكمٍ في ، أسفر عن توقيفه.



بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مبلغ مالي قدره /3,858/ دولارًا أميركيًّا، وحوالي 21 مليون ل. ل.



بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عمليّة السّرقة من داخل خزنة المطعم في البترون، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختصّ.

Advertisement